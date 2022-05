Oberweikertshofen unterliegt Penzberg knapp

Teilen

Nicht zu stoppen waren die in schwarz spielenden Penzberger. © weber

Der SC Oberweikertshofen unterliegt dem 1. FC Penzberg knapp und büßt teilweise seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ein.

Oberweikertshofen – Nach 17 Spielen in Folge ohne Niederlage hat es den SC Oberweikertshofen nun erwischt. Im Heimspiel gegen den FC Penzberg verlor die Elf von Coach Günter Bayer mit 2:3. Der Vorsprung des Tabellenführers auf den ärgsten Verfolger aus Denklingen schmiltzt so auf zwei Punkte zusammen. Aber auch nur deshalb, weil Denklingen zuhause gegen einen starken MTV Berg 0:0 spielte.

Weikertshofens Manager Uli Bergmann hatte noch im Vorfeld gesagt: „Ein Unentschieden können wir uns nicht leisten, eine Niederlage wäre fatal.“ Dem Manager gefiel überhaupt nicht, dass überall nur noch vom Aufstieg gesprochen wird. Trotz der Niederlage hat es der SCO aber nach wie vor selbst in der Hand, die Meisterschaft zu erringen und aufzusteigen. „Eine bittere Niederlage für uns“, resümierte Coach Bayer nach dem Spiel. „Wir waren heute nicht imstande, dieses Spiel zu gewinnen. Ich wäre auch mit einem Unentschieden zufrieden gewesen, aber wir haben das Spiel in der Schlussphase auch noch komplett hergeschenkt.“

1. FC Penzberg nutzt Chancen gnadenlos aus

Bayer sah ein gutes Bezirksligaspiel von zwei starken Mannschaften. „Penzberg war total heiß auf uns. Das hat man gemerkt. Trotzdem sind wir mit 1:0 in Führung gegangen“, berichtete Bayer. Maxi Schuch schloss einen Alleingang erfolgreich ab (28.). Eine Unachtsamkeit in der Abwehr nutzte Penzberg allerdings prompt zum Ausgleich durch Andreas Schneeweiß (34.). Ein Traumpass von Schuch leitete kurz vor der Pause dann doch noch die 2:1-Führung durch Osman Yontar (41.) ein. „Da war die Welt noch in Ordnung“, meinte Bayer.

In den zweiten 45 Minuten erhielt Penzberg zwei Chancen, „die nutzten sie gnadenlos aus“, so der SCO-Coach. Das 2:2 durch Denny Krämer fiel, als die Weikertshofener Defensive total abgeschaltet hatte (58.), und das 2:3 zehn Minuten später (78.) durch Gabriel Taffertshofer. Ausschlaggebend für die Niederlage war einmal mehr die mangelhafte Chancenverwertung. „Wir lassen einfach zu viele Möglichkeiten liegen. Der Gegner ist eiskalt vor dem Tor, nutzt die wenigen Chancen, und dann stehst du am Ende mit leeren Händen da. Jetzt müssen wir zeigen, ob wir in der Lage sind, aufzustehen und die Pole-Position verteidigen können. Es werden nun zwei heiße Endspiele, wo wir unsere ganzen Kräfte mobilisieren müssen. Das Pokalspiel am Dienstagabend in Eichenau passt mir jetzt überhaupt nicht da rein.“ (Dieter Metzler)