„Das ist das Wunder von Upfing“ - Unterpfaffenhofen erkämpft 4:4 gegen Penzberg und Klassenerhalt

Den Ligaverbleib feierten die Upfer Buam nach dem Spiel noch ausgiebig. © Privat

Noch einmal gehörig zittern musste der SC Unterpfaffenhofen am letzten Spieltag. Am Ende stand fest: Das Team bleibt in der Bezirksliga.

Germering – „Ende gut, alles gut“, meinte Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon nach dem 4:4 gegen den FC Penzberg. Nach einer schwierigen Saison hat der SC Unterpfaffenhofen am Ende den direkten Klassenerhalt geschafft und muss nicht in die Relegation. „Wir haben eine geile zweite Halbzeit gespielt. Hätten auch das fünfte Tor machen können. Aber egal, heute ist feiern angesagt. Ich werd‘ mir heut‘ auch die Lichter ausblasen.“

„Ich bin mordsmäßig stolz auf die Jungs“, sagte auch Sportdirektor Jürgen Kapfer. „Wir haben heute von beiden Mannschaften einen tollen Fight gesehen. Und zum Saisonschluss muss ich sagen, der SCU hat den direkten Klassenerhalt wohl verdient, denn die Mannschaft hat sich tapfer durch die Saison geschlagen und viele Rückschläge kompensiert.“

Kleiner Nebenplatz schockt Gäste aus Penzberg kaum

Auf ihrem Lieblingsplatz, der „Kampfarena“ gerieten die Upfer Buam allerdings erst einmal durch Maxi Kalus in Rückstand (3.). SCU-Spielführer Konrad Wanderer gelang das 1:1 (27.). Dann zogen die Gäste durch Treffer von Josef Siegert und Patriot Lajqi auf 3:1 davon. „Penzberg hat uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht“, meinte Trainer Simon. „Die kamen mit unserem kleinen Nebenplatz bisher am besten von unseren Gegner zurecht.“

Quasi mit dem Pausenpfiff, gelang den Upfer Buam aber noch der 3:2-Anschlusstreffer durch Michael Krüger. Noch besser wurde es für die Simon-Elf, als Jakob Zißelsberger und Wanderer innerhalb von zwei Minuten den Rückstand in eine 4:3-Führung umwandelten. Euphorisch jubelte Simon: „Das ist das Wunder von Upfing.“ Auch wenn danach Zißelsberger, Valentin Batzer und der U19-Spieler Felix Schimpfermann den fünften SCU-Treffer auf dem Fuß hatten, aber vergaben, und so die Upfer Buam auch noch den Ausgleich zum 4:4 durch Penzbergs Denny Krämer hinnehmen mussten, tat das der Feierlaune keinen Abbruch. Mit Platz zehn haben die Upfer Buam einen mehr als versöhnlichen Saisonabschluss erreicht. (Dieter Metzler)