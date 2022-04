Punkten für den Sportdirektor: Upfer Buam wollen ihrem Sportdirektor ein Geburtstagsgeschenk machen

Im Hinspiel beim BCF Wolfratshausen gingen die Kicker des SC Unterpfaffenhofen (rote Trikots) trotz großen Einsatzes (als Verlierer vom Platz. Mit ein Grund für die Pleite: Ein nicht gegebener Elfmeter. © Hans Lippert

Eine schwierige Aufgabe erwartet den SC Unterpfaffenhofen am Samstag. Der BCF Wolfratshausen kommt nach Germering.

Germering – Nachdem das Kellerduell in Pöcking auf den kommenden Mittwochabend, 19.30 Uhr verlegt wurde, müssen sich die Upfer Buam Samstagnachmittag, 15 Uhr, zunächst auf den Tabellendritten BCF Wolfratshausen konzentrieren. Mit den Gästen kommt erneut ein schwerer Gegner ins Unterpfaffenhofener Waldstadion, der sich noch große Chancen auf den Aufstieg ausrechnet.

Bei der 0:2-Hinrundenniederlage im September des vergangenen Jahres haderte Simon lange Zeit mit einem nicht gegebenen Hand-Elfmeter für seine Elf. „Einen klareren Strafstoß gibt es nicht“, so der SCU-Trainer damals. So sinnt der SCU auf Revanche und hofft, mit einem Erfolg weiter in Richtung Klassenerhalt zu punkten. „Ich hätte nichts gegen ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk ein zuwenden“, meinte dazu auch Sportdirektor Jürgen Kapfer, der am vergangenen Montag seinen 53. Geburtstag feierte.

Sportdirektor Jürgen Kapfer: „Wir können auch gegen die starken Gegner gewinnen“

Gegen den Favoriten aus Wolfratshausen wird es nicht einfach. Doch der SCU-Sportdirektor hat Vertrauen in seine Elf. „Wenn jeder für den anderen läuft und die Mannschaft diszipliniert spielt, können wir auch gegen die starken Gegner gewinnen. Das haben wir in der Vergangenheit mehrmals bewiesen.“

Beim Abschlusstraining am Donnerstagabend tummelten sich endlich wieder ein paar Corona-Rückkehrer im Team. „Den fehlt es allerdings noch an Luft“, stellte Kapfer fest. „Nach 30 Minuten sind die platt.“ Geklärt ist, dass der Keeper der zweiten Mannschaft, Thomas Lehenmeier, für den Rest der Saison endgültig das Tor der ersten Mannschaft hüten wird. Weil das Hauptspielfeld immer noch nicht frei gegeben ist, wird die Partie auf dem Nebenplatz ausgetragen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, bleibt als Alternative der Kunstrasenplatz. (Dieter Metzler)