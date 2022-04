SC Unterpfaffenhofen: Einsatz des Kapitäns gegen den FC Kosova steht auf der Kippe

Konrad Wanderer vom SC Unterpfaffenhofen droht auszufallen. © SC Unterpfaffenhofen

Personalsorgen belasten den SC Unterpfaffenhofen vor dem Bezirksliga-Spiel gegen den Tabellenletzten FC Kosova München.

Germering – Fünf Spieltage vor dem Saisonende geht der Kampf um den Klassenerhalt für die Upfer Buam unvermindert weiter. Nach der bitteren, weil vermeidbaren 1:2-Niederlage beim TSV Großhadern steht am Samstagnachmittag, 15 Uhr, mit dem Spiel gegen das Liga-Schlusslicht FC Kosova München im Waldstadion das nächste „Sechs-Punkte-Spiel“ an. Ein Sieg ist nahezu Pflicht, wenn die Elf von Trainer Franco Simon bis zum letzten Spieltag noch auf den zehnten Rang – der erste Nichtabstiegsplatz – klettern will.

An das Hinspiel haben die Upfer Buam, was das Ergebnis anbelangt, gute Erinnerungen. Gegen die mit 83-Gegentoren schwächte Abwehr und mit nur 19 erzielten Treffern schwächste Sturmreihe gewann die Simon-Elf mit 3:1. „Aber es war ein Arbeitssieg, ein schweres Stück Arbeit“, erinnert sich der SCU-Coach zurück. Die personelle Situation hat sich im Lager des SCU nicht wirklich verbessert. „Die Truppe wird ähnlich aufgestellt sein, wie gegen Großhadern“, sagt Simon. Der Einsatz des angeschlagenen Kapitäns Konrad Wanderer und von Tobias Harmatiuc wird sich erst kurz vor Spielbeginn entscheiden.

„Für uns ist das Spiel natürlich richtungsweisend“, so Simon. „Kosova ist so gut wie weg. Die haben nichts zu verlieren. Vielleicht stärken sie ihre zweite Mannschaft, die noch Aufstiegschancen hat“, hofft Simon. „Es ist aber wurscht“, so der SCU-Coach. „Wir müssen unsere Heimspiele gewinnen.“ Erstmals in dieser Rückrunde werden die Upfer Buam auf dem Hauptspielfeld im Waldstadion auflaufen. „Der Platz ist gut bespielbar“, so Simon. (Dieter Metzler)