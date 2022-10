Unterpfaffenhofen-Sportdirektor mahnt: „Es wird höchste Zeit, dass die Mannschaft aufwacht“

Von: Dieter Metzler

Jürgen Kapfer, Sportdirektor des SC Unterpfaffenhofen. © SC Unterpaffenhofen

Ein wichtiges Spiel steht für den SC Unterpfaffenhofen an. Es geht gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf: Hellas München.

Germering – Der SC Unterpfaffenhofen ist nach einem relativ erfolgreichen Saisonstart nun doch relativ schnell wieder im Keller der Bezirksliga Süd angekommen. Die im Abstiegskampf aus der vergangenen Saison erprobten Upfer Buam empfangen am Samstagnachmittag, 15 Uhr, die Elf des FC Hellas München. Die Gäste-Elf von Trainer Dimitrios Laskaris rangieren mit zwölf Punkten in der Tabelle einen Platz vor den Upfer Buam, die mit zehn Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz stehen. So hat das Spiel bereits am zwölften Spieltag den Charakter eines „Sechs-Punkte-Spiels“ um den Klassenerhalt.

„Jetzt wird es höchste Zeit, dass die Mannschaft aufwacht“, sagte Sportdirektor Jürgen Kapfer nach dem Ausscheiden im Sparkassencup beim SC Fürstenfeldbruck. Die Mannschaft kassiere Tore, da könne man laut Kapfer nur mit dem Kopf schütteln. Und vorne sehe es auch nicht besser aus. „Was wir an Chancen versieben, das geht auf keine Kuhhaut“, so Kapfer.

Ein großes Problem sei aber auch, dass sich die Mannschaft aufgrund der vielen verletzungsbedingten Ausfälle quasi von selbst aufstellt. „Uns fehlt einfach auch eine Kontinuität“, beklagt der SCU-Fußball-Abteilungsleiter. „Wir haben jetzt elf Spiele nicht einmal mit der gleichen Formation bestritten.“ „Wir müssen dennoch das Beste draus machen“, sagt Trainer Franco Simon. „Wir wollen definitiv dieses wichtige Spiel zu Hause nicht verlieren und ich bin überzeugt, die, die auf dem Platz stehen, werden alles dafür tun.“ (Dieter Metzler)