Ampelkarte ebnet den Weg: In Überzahl dominiert der SC Oberweikertshofen

Da waren’s nur noch zehn: Nach diesem rüden Foul an Maximilan Schuch (grünes Trikot) sah Kosova-Kicker Doader Mala die Ampelkarte. © Peter Weber

Der SC Oberweikertshofen verteidigt die Tabellenführung in der Bezirksliga. Der Dorfklub schlug den FC Kosova München mit 4:0.

Oberweikertshofen – Die Elf des zum Saisonende in den „Sport-Ruhestand“ scheidenden Oberweikertshofen-Coaches Günter Bayer marschiert und marschiert. Auch im 14. Spiel in Serie blieben die Weikertshofener gegen den FC Kosova München ungeschlagen. Am Ende der 90 Minuten fertigte der Tabellenführer die auf einem der drei direkten Abstiegsplätze stehenden Gäste aus der Landeshauptstadt standesgemäß mit 4:0 (2:0) ab.

Mehmet Ayvaz und Fabian Friedl vor und zweimal Marwane Gobitaka nach der Halbzeit-Pause sorgten mit ihren Treffern für einen unterhaltsamen Nachmittag im Waldstadion – ganz nach dem Geschmack der SCO-Anhängerschar unter den 80 Besuchern. In die Karten spielte der Bayer-Elf die frühe Ampelkarte von Kosova-Spieler Doader Mala, der in der 20. Minute nach einem bösen Foul an Maxi Schuch, bereits von Referee Johannes Raspe (FC Moosburg) zum Duschen geschickt wurde. Zuvor hatte er wegen Meckerns die Gelbe Karte erhalten.

Kein Glanzfußball, aber ein verdienter Sieg

„Es war eine deutliche Sache von A bis Z“, sagte dann auch Bayer nach dem Spiel. „Wir haben die Gäste dominiert, wobei uns Kosova noch mit der frühen Ampelkarte geholfen hat. Von dem Moment an war es ein Spiel auf ein Tor.“ Zu Beginn der zweiten 45 Minuten versuchte Kosova trotz Unterzahl offensiv zu spielen, allerdings ohne Erfolg. „Es war ein verdienter Sieg, wenn auch kein Glanzfußball“, meinte Bayer. Seine Elf habe sich diszipliniert an die ausgegebene Taktik gehalten, zeigte er sich aber mit dem Auftritt zufrieden.

Das kurzzeitige Aufbäumen der Gäste war letztlich bei der sattelfesten Abwehr um Michael Arndt, Fabian Friedl und Felix Hochholzer sowie Schlussmann Adrian Wolf in besten Händen, lobte Manager Bergmann die Defensive. „Am Ende war es ein verdienter Sieg. Aber wir dürfen natürlich nicht locker lassen. Noch haben wir alles in der Hand“, so der Fußballabteilungsleiter des SCO in Bezug auf die mögliche Meisterschaft und den Aufstieg. (Dieter Metzler)