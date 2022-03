SC Oberweikertshofen: Der Dorfklub hat Platz eins im Blick

Von: Andreas Daschner

Erwartet den BCF Wolfratshausen zum Verfolgerduell: SCO-Coach Günter Bayer. © FuPa / Dieter Metzler

Ein echtes Verfolgerduell erwartet die Zuschauer am Samstag in der Bezirksliga, wenn der SC Oberweikertshofen den BCF Wolfratshausen empfängt.

Oberweikertshofen – Plötzlich ist Platz eins für den SC Oberweikertshofen wieder in Reichweite. Möglich machte das eine Mannschaft, auf die der Dorfklub nun am Samstag, 16 Uhr, im Waldstadion selbst trifft: Der BCF Wolfratshausen hat am vergangenen Spieltag Spitzenreiter Denklingen geschlagen – und sich damit nun selbst ins Aufstiegsrennen eingeschaltet. Die Zuschauer erwartet ein reinrassiges Verfolgerduell.

Die Weikertshofener sind gewarnt: Mit 1:0 haben die Gäste gegen Denklingen gewonnen – wenngleich sie den Treffer nicht selbst erzielt haben. Tobias Ried vom Spitzenreiter traf in die eigenen Maschen. Für die Tabelle bedeutet das, dass der SCO nun punktgleich mit Denklingen ist, aber eine Partie mehr absolviert hat. Direkt hinter dem Dorfklub lauert Wolfratshausen mit einem Zähler weniger und ebenfalls wiederum einer Partie mehr als der SCO.

Angesichts dieser Konstellation gibt Weikertshofens Manager Uli Bergmann die klare Devise aus: „Verlieren verboten!“ Er erinnert ans Hinspiel, als die SCO-Elf nach 0:1-Rückstand eine ihrer besten Saisonleistungen gezeigt und am Ende noch 3:1 gewonnen hatte. Bergmann: „Dies darf am Samstag wiederholt werden.“ (Andreas Daschner)