SC Oberweikertshofen: Nur mit Rumpftruppe zum Auswärtsspiel beim SC Pöcking

Von: Andreas Daschner

Günter Bayer, Trainer des SC Oberweikertshofen. © SC Oberweikertshofen

Mit großen Personalsorgen fährt der SC Oberweikertshofen am Samstag zum SC Pöcking.

Oberweikertshofen – Die Vorgabe des Trainers vor dem Auswärtsspiel in Pöcking am Samstag um 15 Uhr, ist beim SC Oberweikertshofen eindeutig: Eine Leistungssteigerung muss her. „Wenn wir so spielen, wie in der ersten Halbzeit gegen Raisting, brauchen wir gar nicht hinfahren. Dann können wir die Punkte auch mit der Post schicken“, sagt SCO-Coach Günter Bayer. Allerdings hat er mit personellen Problemen zu kämpfen. „Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher“, sagt Bayer. Voraussichtlich werden ihm gerade einmal zwölf oder 13 Spieler zur Verfügung stehen.

Jammern will der SCO-Trainer aber nicht – zumal es Pöcking auch nicht viel besser zu gehen scheint. „Für mich stehen die in der Tabelle überraschend weit hinten“, sagt der SCO-Coach. „Ich hätte sie eigentlich im gesicherten Mittelfeld erwartet.“ Nach Bayers Informationen ist Pöckings 1:5-Pleite in Denklingen am vergangenen Wochenende zu hoch ausgefallen. Auch den eigenen 4:1-Sieg im Hinspiel will er nicht überbewerten. „Das Spiel damals war vom Verlauf her ausgeglichen.“ (Andreas Daschner)