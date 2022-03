Traumtore durch Mühlberger und Yontar: Oberweikertshofen gewinnt in Pöcking

Von: Andreas Daschner

Teilen

Christian Mühlberger traf per Seitfallzieher für den SC Oberweikertshofen. © SC Oberweikertshofen

Hart erkämpft waren die drei Punkte, die der SC Oberweikertshofen vom Bezirksliga-Kellerkind SC Pöcking mitbrachte.

Oberweikertshofen – So ganz einig dürften sich die Pöckinger und die Oberweikertshofener nach dem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg des SCO nicht gewesen sein. „Pöcking wird vielleicht sagen, dass ein Remis gerecht gewesen wäre“, sagte Weikertshofens Coach Günter Bayer. „Ich denke, dass unser Sieg schon verdient war.“ Vor allem an der ersten Halbzeit machte Bayer diese Einschätzung fest.

Eine deutliche Steigerung gegenüber dem Spiel gegen Raisting hatte der Übungsleiter festgestellt. „Wir haben guten Fußball gespielt, sind auf dem Kunstrasen gut zurecht gekommen, die Jungs hatten da sichtlich Spaß“, sagte der Coach. Passend dazu das Führungstor durch Christian Mühlberger: Mit einem Seitfallzieher, der alleine das Eintrittsgeld wert war, wuchtete er das Leder in die Maschen.

Oberweikertshofen muss zwischenzeitlich zittern

Zwei Szenen gab es allerdings, bei denen den Weikertshofenern kurz das Herz in die Hose rutschte. Erst erlief ein Pöckinger einen schwachen Rückpass, schoss aber am leeren Tor vorbei. Dann gab es nach einem laut Bayer „angeblichen Rückspiel“ einen indirekten Freistoß am Eck des Fünfmeter-Raumes. Doch auch den brachten die Hausherren nicht im Tor unter.

Auf der anderen Seite vergaben Osman Yontar, Maximilian Schuch und Dominik Danowski drei Großchancen, was sich nach der Pause prompt mit dem Pöckinger Ausgleich rächte. „Das war ein Schock“, musste Bayer zugeben. Yontar machte dann aber zehn Minuten später seine vergebene Großchance aus dem ersten Durchgang mit einem herrlichen Treffer zum 2:1 wieder wett. Die Führung im folgenden Kampfspiel hielt Keeper Adrian Wolf mit zwei starken Paraden fest. Bayer: „Wir hätten aber auch noch ein drittes Tor machen können, sogar müssen.“ (Andreas Daschner)