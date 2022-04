Greif-Traumtor bringt drei Punkte gegen Neuried: Oberweikertshofen enteilt seinen Verfolgern

Gleich schlägt’s ein: Alexander Greif (in Grün, vorne) gelang ein Terffer der Marke „Tor des Monats“. © Dieter Metzler

Die Kicker des SC Oberweikertshofen haben ihre Tabellenführung ausgebaut. Dem Spitzenreiter reichte eine durchschnittliche Leistung zum 2:0-Sieg in Neuried.

Oberweikertshofen – Zugleich geriet der ärgste Verfolger der Weikertshofener, der VfL Denklingen, beim Tabellensiebten SV Neuperlach München mit 0:4 unter die Räder. Weil Denklingen schon unter der Woche mit 0:2 gegen Raisting gepatzt hatte, konnte die Elf von SCO-Trainer Günter Bayer ihren Vorsprung innerhalb von vier Tagen auf fünf Punkte ausbauen. „Das war der erste große Schritt“, meinte Bayer nach dem Schlusspfiff in Neuried, noch ohne das Ergebnis aus Neuperlach zu kennen. Man habe aber noch sechs schwere Spiele vor sich.

Nach einer Chance für jede Mannschaft in der Anfangsphase der Partie kamen die Gäste aus Weikertshofen nach gut 20 Minuten so langsam in Tritt, was letztlich mit zwei Traumtoren belohnt wurde. Osman Yontar zog eine scharfe Flanke von der Torauslinie in den Neurieder Strafraum, die Kapitän Alexander Greif fast waagerecht in der Luft liegend mit Vehemenz im Neurieder Kasten versenkte. Der TSV-Keeper war bei dem Treffer machtlos. „Ein Tor des Monats“ so die SCO-Fans unter den 50 Zuschauern.

Das 2:0 für den SCO glich dem ersten Tor in der Entstehung. Diesmal schlug Maxi Schuch die Flanke von der Torauslinie in den Strafraum. Lukas Kopyciok überwand den Neurieder Schlussmann mit einem strammen Flachschuss. Der Treffer war zwar nicht ganz so schön, aber dafür umso wertvoller. „Wir wollten in der zweiten Halbzeit schon auf 3:0 erhöhen,“ meinte Bayer. Die Chancen dazu waren da. Bei der besten scheiterte der eingewechselte Kilian Lachmayr am Neurieder Keeper. Nur eine kurze Atempause hat der SCO. Bereits am Dienstagabend, 18 Uhr, muss die Bayer-Elf beim TSV Großhadern auflaufen. (Dieter Metzler)