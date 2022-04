Der neue Spitzenreiter ist gefordert: Oberweikertshofen fährt als Erster nach Großhadern

Von: Andreas Daschner

Oberweikertshofen will auch am Wochenende wieder jubeln so wie hier im Derby gegen den SC Unterpfaffenhofen. © Peter Weber

Und plötzlich waren sie Erster: Die Kicker des SC Oberweikertshofen gehen als Spitzenreiter ins Spiel beim TSV Großhadern am Sonntag um 15 Uhr.

Oberweikertshofen – Interessant daran ist, dass es genau diese Großhaderner waren, die den SCO auf den Platz an der Sonne geschossen haben – mit einem 4:4 am vergangenen Spieltag gegen den bisherigen Spitzenreiter Denklingen. Von einem Einbruch der Denklinger will Weikertshofens Coach Günter Bayer aber noch nichts wissen. „Gegen Wolfratshausen kann man verlieren, das 4:4 gegen Großhadern können sie nach einem 1:4-Rückstand fast wie einen Sieg feiern“, sagt der Übungsleiter über die bisherigen Partien der Denklinger in der Frühjahrsrunde.

Außerdem schaut Bayer sowieso lieber auf die eigene Situation. Und da heißt es: „Jetzt haben wir Großhadern vor der Brust, die nach dem Remis gegen Denklingen sicher motiviert sein werden.“ Der SCO-Coach sieht da „einiges auf uns zukommen“ – zumal sich seine Elf schon im Hinspiel im heimischen Waldstadion schwer getan hat und nur zu einem 1:1 gekommen ist. „Wir sind also gewarnt“, so Bayer.

Personell kann der Übungsleiter vermutlich auf den Kader zurückgreifen, der beim 3:1 gegen Wolfratshausen überzeugt hat. An diese Leistung gelte es nun auch anzuknüpfen. „Wir sind Woche für Woche aufs Neue gefordert“, sagt Bayer. Auch wenn Denklingen zuletzt nicht überzeugte, ist sich Bayer sicher: „Es wird eng bleiben.“ (Andreas Daschner)