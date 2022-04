Großer Respekt vor dem Tabellensiebten: Oberweikertshofens Trainer warnt vor dem SVN München

Grund zu grübeln hat der Oberweikertshofener Trainer Günter Bayer. © Peter Weber

Mit dem Spiel gegen den Tabellensiebten SVN München endet am Samstag die Englische Woche für den Bezirksliga-Tabellenführer SC Oberweikertshofen.

Oberweikertshofen – Nach den Erfolgen am Ostersamstag in Neuried (2:0) und dem Kantersieg in Großhadern (6:1) empfängt die Elf von SCO-Coach Günter Bayer am Samstagnachmittag, 16 Uhr, die erfolgreichste Rückrundenelf neben den Weikertshofenern im Waldstadion. Die Gäste haben sich nach dem Trainerwechsel in der Winterpause erfolgreich aus der Abstiegszone verabschiedet. Beeindruckend war vor allem der glatte 3:0-Sieg der Neuperlacher beim Spitzenteam in Haidhausen. „Wir sind also gewarnt“, meinte SCO-Abteilungsleiter Uli Bergmann. „Wir wollen den Aufstieg“, so Bergmann weiter. Deshalb glaubt der Manager auch, dass die Spieler hoch konzentriert ins Spiel gehen werden.

„Englische Wochen hinterlassen natürlich so ihre Spuren“, sagt Coach Bayer. Zwei, drei Spieler haben Blessuren davongetragen. „Man wird sehen, inwieweit sie einsatzfähig sind“, so Bayer. Natürlich, so der SCO-Coach, „wäre es schön, wenn wir in dem Flow weitermachen könnten.“ Bayer warnt aber auch vor den Gästen: „Die Mannschaft, die Denklingen erst vergangene Woche mit 4:0 geschlagen hat, besitzt mit Sicherheit ihre Qualitäten. Wir müssen also vorsichtig sein.“

Der SCO habe Respekt vor den Gästen, aber, so Bayer, „wir spielen zu Hause und hoffen deshalb, den Dreier zu machen.“ Gute Erinnerungen haben die Weikertshofener ans Hinspiel, als sie mit einem 3:1-Sieg die Heimreise aus Neuperlach antreten konnten. (Dieter Metzler)