SC Unterpfaffenhofen: Auf Sensationssieg in Murnau folgt das Tagesgeschäft gegen Deisenhofen II

Von: Dieter Metzler

Teilen

In die Zweikämpfe reinhauen, wollen sich die SCU-Kicker auch am Samstag gegen Deisenhofen II. © Peter Weber

Der SC Unterpfaffenhofen ist gut in Form. Das will er auch am Samstag im Heimspiel gegen die U23 des FC Deishenhofen unter Beweis stellen.

Germering – Eine gelungene Rückkehr auf den Platz hat der SC Unterpfaffenhofen nach dem Ende der Winterpause beim Tabellenzweiten Murnau hingelegt: Am vergangenen Samstag kehrten die Upfer Buam mit einem nicht erwarteten 5:2-Kantersieg nach Germering zurückkehrten. Erstmals verließ die Mannschaft von Trainer Franco Simon die gefährlichen Plätze in der Abstiegszone und landete auf einem direkten Nichtabstiegsplatz. „Ein schönes Gefühl“, meinte Sportdirektor Jürgen Kapfer.

Jetzt gilt es, diesen Platz zu verteidigen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstagnachmittag, 15 Uhr, gegen die U23 des FC Deisenhofen. Die Bayernliga-Reserve von Trainer Felix Scherer steht just auf dem Relegationsplatz, den sie nach der 1:3-Heimniederlage am vergangenen Spieltag gegen Tabellenführer Garmisch von den Upfer Buam übernahmen.

Im Hinspiel leistete sich die Simon-Elf eine unnötige 0:2-Niederlage, obwohl sie feldüberlegen agierte, sich vor dem gegnerischen Tor aber nicht kaltschnäuzig genug zeigte. Ein Doppelschlag besiegelte schließlich die Niederlage. „Das wollen wir am Samstag richtig stellen“, so Simon. Das Spiel sei natürlich kein Selbstläufer. „Wir müssen den Murnauer Sieg schon richtig einordnen und uns im Klaren sein, dass wir wieder bei null anfangen“, sagt der SCU-Trainer. „Wenn ich aber an die zweite Hälfte in Murnau denke, ist mir nicht bange. Ich bin mir sicher, meine Jungs wissen das Spiel heute richtig einzuordnen.“ (Dieter Metzler)