Verkaterter Meister Garmisch? Unterpfaffenhofen hofft auf weitere Punkte im Abstiegskampf

Das Hinspiel musste der SCU kampflos abgeben

Von Dieter Metzler

Der SC Unterpfaffenhofen braucht dringend Punkte für den Klassenerhalt. Ausgerechnet jetzt kommt Tabellenführer FC Garmisch.

Germering – Nur wenige Stunden konnte der SC Unterpfaffenhofen nach dem 2:1-Sieg über Hellas München Nichtabstiegsluft schnuppern. Dann eroberte sich Deisenhofen II mit dem überraschenden 2:1-Sieg bei der SpVgg Haidhausen den ersten Nichtabstiegsplatz zurück, und die Elf von Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon rutschte wieder auf dem Relegationsplatz. Von dort wieder weg zu kommen, wird für den SCU nicht einfach. Am Samstag, 15 Uhr, kommt der schon als Aufsteiger feststehende Tabellenführer FC Garmisch. Gespielt wird wegen der Regenfälle nicht im Waldstadion, sondern auf dem Trainingsplatz.

An die Hoffnung von Trainer Franco Simon, dass die Garmischer noch vom Feiern etwas angeschlagen sind, glaubt SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer nicht. „Garmisch wird seriös die Saison fertig spielen“, ist Kapfer überzeugt. „Trotzdem werden wir versuchen, unser Bestes zu geben. Die Saison bleibt für uns bis zur letzten Minute eine Herausforderung. Wir gehen erhobenen Hauptes in die letzten drei Spiele und werden sehen, was am Ende herausspringt für uns.“

Das Hinspiel musste Unterpfaffenhofen kampflos abschenken. Mitte Oktober kam die Simon-Elf regelrecht auf dem Zahnfleisch daher. „Wir waren zum dem Zeitpunkt nicht in der Lage, eine komplette Mannschaft zu stellen“, erinnert sich Kapfer. In der Hinsicht sieht es dieses Mal bedeutend besser aus. (Dieter Metzler)