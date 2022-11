Unterpfaffenhofen will einen Mini-Lauf zum Abschluss: „Das könnte uns gut tun“

Von: Dieter Metzler

Franco Simon vom SC Unterpfaffenhofen. © Dagmar Rutt

Zum letzten Spiel des Jahres empfängt der SC Unterpfaffenhofen den FC Neuhadern. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Germering – Nach dem überraschenden Sieg in Wolfratshausen am vergangenen Spieltag herrscht im Lager des SC Unterpfaffenhofen eine positive Stimmung. Mit einem weiteren Dreier im letzten Spiel des Jahres (Samstag, 14.15 Uhr) gegen den FC Neuhadern könnte die Elf von Trainer Franco Simon den direkten Abstiegsplatz verlassen und auf dem Relegationsplatz überwintern. Das hängt allerdings auch vom Ausgang der Begegnung zwischen Neuried und Aubing ab.

„Man merkt, wie gut so ein Dreier nach so einer Durststrecke tut“, meint Simon. „Wir haben mehr Spaß im Training und sind personell auch stabiler wieder.“ Deswegen soll es genauso weitergehen. „Für uns könnte die Saison jetzt noch zwei Spieltage länger dauern“, sagt Simon. „Das könnte uns gut tun.“ Der SCU-Trainer hat das Spiel vom Neuhadern gegen Garmisch beobachtet. „Neuhadern hat sich als Aufsteiger ganz gut gehalten. Das 0:5 täuscht ein wenig über den Spielverlauf.“

Gegen Neuhadern gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Der ehemalige SCU-Spieler und Trainer Maximilian Zgud steht beim Samstagsgegner an der Seitenlinie. Ihn habe der 2:1-Sieg der Upfer Buam in Wolfratshausen nicht überrascht, meinte Zgud, der selbst mit seiner Elf am vergangenen Wochenende gegen Garmisch mit 0:5 unterging. „Angesichts der Tabellensituation stehen beide Mannschaften unter Druck. Unterpfaffenhofen allerdings ein bisschen mehr als wir“, sagt Neuhaderns Trainer. Man werde aus einer starken Defensive agieren und versuchen, Unterpfaffenhofen vom Tor fernzuhalten. (Dieter Metzler)