SC Unterpfaffenhofen: Gegen den SV Bad Heilbrunn zum Siegen verdammt

„Es könnte womöglich unser letztes Heimspiel in der Bezirksliga sein“

Von Dieter Metzler

Zum letzten Heimspiel der Saison empfängt der SC Unterpfaffenhofen am Samstagnachmittag, 15 Uhr, den Tabellendritten SV Bad Heilbrunn.

Germering – Die Gäste haben den Aufstiegs-Relegationsplatz noch nicht ganz abgeschrieben – trotz einer Niederlage am vergangenen Wochenende. Wollen sie ihre Chance wahren, müssen sie aus Germering drei Punkte mitnehmen. Dagegen haben die Upfer Buam etwas einzuwenden: Sie wollen den Abstiegsrelegationsplatz verteidigen.

„Wir wollen immer gewinnen“, sagt SCU-Trainer Franco Simon. Nach der 2:4-Niederlage gegen Garmisch ist seine Mannschaft zum Siegen verdammt. Bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg von Hellas München rutscht der SCU auf den direkten Abstiegsplatz ab, bei einem Sieg aber könnte gar die Simon-Elf auf den ersten Nichtabstiegsplatz vorrücken, wenn Neuried gegen Murnau verlieren sollte. „Wir brauchen sechs Punkte zum Klassenerhalt, vier für den Relegationsplatz“, sagte Simon.

Trotz der dramatischen Lage hat die Mannschaft am Donnerstag nicht trainiert. „Es ist Vatertag“, meinte Simon nur dazu. Er ist sich aber sicher, die Mannschaft brennt auf einen Heimsieg. „Wir haben heuer noch kein Spiel dahoam gewonnen“, so der SCU-Coach. „Die Jungs wollen in der Bezirksliga bleiben. Sie werden alles raushauen. Es könnte womöglich unser letztes Heimspiel in der Bezirksliga sein.“ (Dieter Metzler)