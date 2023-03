Wundertüte Unterpfaffenhofen: Gegen Denklingen geht’s um wichtige Punkte

Von: Dieter Metzler

Teilen

Franco Simon vom SC Unterpfaffenhofen. © Dagmar Rutt

Schon wieder geht es für den SC Unterpfaffenhofen gegen einen direkten Konkurrenten. Am Samstag ist der VfL Denklingen zu Gast im Waldstadion-

Germering – „Wir haben nur noch Endspiele“, sagte Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon vor drei Wochen nach dem erfolgreichen Rückrundenauftakt in Murnau. Die auf dem einzigen Abstiegs-Relegationsplatz stehende Mannschaft der Upfer Buam verlor danach ihr Heimspiel knapp gegen Deisenhofen II und trotzte anschließend dem Tabellenzweiten Haidhausen einen Punkt ab. „Wir sind einerseits in der Lage, jede Mannschaft schlagen zu können, aber andererseits können wir ebenso auch gegen jede Elf verlieren“, meinte Simon. Dennoch, nach zwei guten Spielen gegen zwei Top-Teams aus der Liga hat der SCU Selbstvertrauen getankt.

Und so will die Simon-Elf am Samstag, 15 Uhr, gegen den VfL Denklingen den Heimvorteil nutzen. „Wir sind gut aufgestellt“, so Simon. „Wenn wir in der Bezirksliga bleiben wollen, müssen wir den Platz als Sieger verlassen.“ Auch wenn die Upfer Buam das Hinspiel mit 5:1 gewonnen haben, will der SCU-Trainer die damalige Begegnung nicht überbewerten. „Das Beste an dem Spiel war damals das Ergebnis. Mit Sicherheit steht uns am Samstag eine andere Mannschaft aus Denklingen gegenüber.“

Allerdings wird der Tabellenelfte, der nur vier Punkte mehr als der SCU auf der Habenseite hat, etwas dagegen haben. Auch der VfL muss punkten, wenn er mit dem Abstieg nichts zu tun haben will. (Dieter Metzler)