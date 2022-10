SC Unterpfaffenhofen: Mit Negativserie im Rücken zum Tabellendritten

Von: Dieter Metzler

Teilen

Allein gegen alle: Unterpfaffenhofens Kapitän Konrad Wanderer (rotes Trikot). © Dieter Metzler

Eine schwierige Partie hat der SC Unterpfaffenhofen vor sich. Am Sonntag geht es zum Tabellendritten der Bezirksliga Süd SV Bad Heilbrunn.

Germering – Keine gute Woche hat der SC Unterpfaffenhofen hinter sich. Die Partie bei Tabellenführer Garmisch-Partenkirchen mussten sie wegen zu wenig Personal absagen, und das Nachholspiel gegen Schlusslicht Großhadern am Dienstagabend ging auch noch mit 0:5 in die Binsen. Und ausgerechnet jetzt geht es zum Tabellendritten nach Bad Heilbrunn (Sonntag, 14.15 Uhr).

Die Mannschaft von Trainer Franco Simon erwartet einen bis in die Haarspitzen motivierten Tabellendritten. Bad Heilbrunn möchte unbedingt den Anschluss an die Teams aus Garmisch und Haidhausen halten. Zudem hockt mit dem Tabellenvierten aus Murnau auch noch ein weiterer Kandidat der Elf von Heilbrunns Trainer Walter Lang im Nacken.

Gegenüber der Absage des Garmischer Spiels habe sich die Personallage beim SCU nicht wirklich entspannt, teilte Sportdirektor Jürgen Kapfer mit. „Aber diesmal können wir zumindest auf unsere A-Jugendspieler zurückgreifen, da diese Mannschaft an diesem Wochenende spielfrei ist.“ So werden mit Florian Böhme, Leon Heinzlmair, Felix Schimpfermann und Ben Bauer vier Junioren die Reise nach Bad Heilbrunn mitmachen und die personellen Lücken schließen. Und auch Urlaubsrückkehrer Nick Kapfer ist wieder dabei. Er wird vom Papa am Flughafen abgeholt und direkt nach Heilbrunn chauffiert. Fraglich ist der Einsatz von Spielführer Konrad Wanderer, der am Donnerstag das Training abbrechen musste. (Dieter Metzler)