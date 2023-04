Glanztat in letzter Minute rettet Unterpfaffenhofens Sieg

Von: Dieter Metzler

Endlich wieder Grund zu Jubeln hatte der SC Unterpfaffenhofen (in Rot) – hier beim 1:0. © Roland Halmel

Ein ganz wichtiges Lebenszeichen auf dem Weg Richtung Klassenerhalt hat der SC Unterpfaffenhofen beim SV Raisting gesendet.

Germering – Mit einem 2:1-Sieg im Gepäck konnte die Mannschaft von Trainer Franco Simon die Heimreise vom südlichen Ufer des Ammersees antreten. Mit dem Auswärtsdreier tankte die Simon-Elf viel Selbstvertrauen, das für die beiden nächsten Spiele gegen das Liga-Schlusslicht aus Großhadern und die auf dem Relegationsplatz stehende Elf von Hellas München die Kraft geben sollte.

Gegen Raisting musste der SCU zunächst eine Schrecksekunde überstehen, als sich Stefan Stojancevic nach einem Zweikampf an der Bande verletzte und ausgewechselt werden musste. Doch dann ging es nach vorne. Erst scheiterte Karl Sdzuy noch am Raistinger Torwart. Doch zwei Minuten später war es so weit: Jakob Zißelsberger wurde im gegnerischen Strafraum gelegt und der mitspielende Co-Trainer Pierre König verwandelte den Strafstoß zum 1:0. Doch die Freude der Upfer Buam währte nur ganze drei Minuten. Dann gelang dem Tabellensiebten der 1:1-Ausgleich. Mit dem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Nach einer Stunde fiel der spielentscheidende Treffer. Nach einem gelungenen Spielzug über Sdzuy erhielt Zißelsberger das Leder, der zum 2:1 traf. In der Folge hätte Konrad Wanderer das Ergebnis höher schrauben können, doch er scheiterte am Raistinger Keeper. Aber auch die Gastgeber hätten durchaus den Ausgleich markieren können. Einmal blockte Michael Krüger das Leder ab. Und schließlich hielt SCU-Keeper Mahir Halilovic mit einer, wie Sportdirektor Jürgen Kapfer meinte, Weltklasse-Parade den knappen Sieg in der 93. Minute fest. Zu dieser Zeit standen die Upfer Buam nur noch zu zehnt auf dem Platz, weil Christoph Sdzuy in den Schlussminuten eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe absitzen musste. (Dieter Metzler)