SC Unterpfaffenhofen empfängt Aubing: Spielführer muss noch einmal zusehen

Konrad Wanderer vom SC Unterpfaffenhofen. © SC Unterpfaffenhofen

Der SC Unterpfaffenhofen will nach seinem Erfolg über Denklingen jetzt auch gegen Aubing punkten. Aber ein wichtiger Spieler fehlt noch immer.

Germering – Der 5:1-Kantersieg der Upfer Buam am vergangenen Spieltag in Denklingen war purer Balsam auf die angeknackste Seele der Mannschaft nach zwei vorausgegangenen Niederlagen. Unterpfaffenhofens Spielführer Konrad Wanderer durchlebt derweil zusätzlich ein Wellenbad der Gefühle. Für sechs Spiele hat ihn das Sportgericht nach einem Videobeweis im Spiel gegen Wolfratshausen wegen einer Tätlichkeit gesperrt.

Wanderer zählt dennoch zu den fleißigsten im Training und fiebert der Rückkehr in die Mannschaft entgegen. Gegen den SV Aubing ist Wanderer am Samstagnachmittag ein letztes Mal zum Zuschauen verurteilt. In Neuried darf der Kapitän wieder mit auflaufen, dann hat er seine Strafe abgesessen. „Es war hart für mich, von außen die Spiele zu verfolgen und der Mannschaft nicht helfen zu können“, sagt der Spielführer. Gerade in der Urlaubszeit, wo die Personaldecke ohnehin so ausgedünnt war und jeder Spieler benötigt wurde, habe er durch eigenes Unvermögen der Mannschaft geschadet.

Aber gegen Denklingen hat er auch gesehen, wie viele junge Talente der SCU in seinen Reihen hat. Die Bilanz aus der vergangenen Saison spricht für die Münchner Vorstädter, die ihr Heimspiel mit 4:2 gewannen und aus Unterpfaffenhofen ein 2:2 mitnehmen konnten. Allerdings kam die Mannschaft von SVA-Trainer Patrick Ghigani zuletzt zu Hause gegen Landesliga-Absteiger FC Garmisch mit 2:7 unter die Räder. (Dieter Metzler)