Aufwärtstrend macht Mut: Unterpfaffenhofen will sich weiter Luft verschaffen

Von: Dieter Metzler

Lange umkämpft war das Duell zwischen Unterpfaffenhofen (weiße Trikots) und Hellas München. © Peter Weber

Mit frisch getanktem Selbstvertrauen tritt der SC Unterpfaffenhofen am Sonntag die Reise zum direkten Konkurrenten FC Hellas München an.

Germering – Ein Punkt trennt den SC Unterpfaffenhofen vom Relegationsplatz und zwei vom direkten Klassenerhalt. Zumindest der Relegationsplatz sollte den Upfer Buam nach dem Spiel am Sonntag, 11.15 Uhr, gegen den FC Hellas München gehören. Denn eben jene Münchner Griechen stehen auf dem Relegationsplatz. Aus den letzten drei Partien holte der SCU sieben Punkte. Drei Spiele ungeschlagen, das macht der Mannschaft Mut und bringt Selbstvertrauen zurück. „Mit der Einstellung wollen wir auch im dritten Auswärtsspiel in Folge punkten“, hofft Trainer Franco Simon auf einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Sollte Deisenhofen II beim Tabellenzweiten in Haidhausen verlieren, der SCU gleichzeitig gewinnen, rücken die Upfer Buam auf den ersten Nichtabstiegsplatz vor. „Wir brauchen uns in dieser Liga vor keiner Mannschaft verstecken“, meint Simon. „Wenn wir dann noch das Glück des Tüchtigen auf unserer Seite haben, dann sollten wir auch etwas Zählbares mitnehmen können. Wir dürfen nur nicht verlieren“, so der SCU-Coach. Nach nur elf Punkten in der Hinrunde habe den Germeringern kaum jemand so eine starke Rückrunde zugetraut. „Wir stehen in der Rückrunden-Bilanz auf dem fünften Tabellenplatz. Ein Sieg bei Hellas wäre definitiv für uns ein großer Schritt in die richtige Richtung.“ (Dieter Metzler)