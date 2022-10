Niederlage im Kellerduell: Unterpfaffenhofen fehlt vorne die Kaltschnäuzigkeit

Von: Dieter Metzler

Lange umkämpft war das Duell zwischen Unterpfaffenhofen (weiße Trikots) und Hellas München. © Peter Weber

Nach dem 3:5 am Samstagnachmittag gegen den FC Hellas München steckt der SC Unterpfaffenhofen mitten im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd.

Germering – Der Treffer zum 3:5 von Unterpfaffenhofens Valentin Batzer in der Nachspielzeit konnte die Anhänger der Upfer Buam unter den 90 Zuschauern am Samstagnachmittag nicht mehr erfreuen. Auch die neuen weißen Trikots mit eigenen Namen auf dem Rücken halfen nicht, die dritte Niederlage in Serie zu verhindern. Somit beginnt für das Team von SCU-Trainer Franco Simon schon am zwölften Spieltag der Kampf ums Überleben in der Bezirksliga. Die Münchner Griechen hingegen rücken auf den neunten Tabellenplatz vor und verschafften sich etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

Dabei begann das Kellerderby vielversprechend für die Simon-Elf. Florian Grassl erzielte das 1:0 (9.). Yannik Thiele sowie nochmals Grassl hatten die Chancen, den Vorsprung auszubauen. Thiele traf nur das Außennetz und Grassl, der völlig allein auf Hellas-Keeper Georgios Blantis zulief, verzog.

Hellas München ist effektiver

Die Gäste waren effektiver. Samir Beric (24.) und Sotirios Chamos (36.) wandelten den Rückstand in eine 2:1-Führung um. Bei seinem Kopfballtreffer knallte Chamos aber mit einem SCU-Verteidiger zusammen und musste auf Verdacht eines Jochbeinbruchs ins Krankenhaus eingeliefert werden. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schaffte der SCU durch Christian Weber im Anschluss an einen Freistoß den 2:2-Pausenstand.

Ein Eckstoß nach einer Stunde brachte die Münchner schließlich auf die Siegerstraße, als Marko Mikac Hellas mit 3:2 erneut in Führung brachte. Entschieden wurde das Spiel schließlich in der letzten Viertelstunde, als Sadiq Bab Kyari innerhalb von zehn Minuten mit einem Doppelschlag Hellas auf 5:2 nach vorne brachte. „Wenn wir das zweite Tor gemacht hätten, dann wäre das Spiel mit Sicherheit anders ausgegangen“, sagt Simon. Er vermisste wieder einmal von seinen Spielern die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. „Wir haben zu viele Geschenke verteilt, obwohl noch nicht Weihnachten ist“, so der SCU-Trainer, der aber auch warnt: „Wir müssen nun aufpassen, dass der Abstand da unten im Tabellenkeller nicht zu groß wird.“ (Dieter Metzler)