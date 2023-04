Standardsituationen kosten Unterpfaffenhofen gegen Aubing einen Punkt

Von: Dieter Metzler

Altes Spiel, gleiches Bild: Wie in der Vorrunde schenkten sich die beiden Teams in den Zweikämpfen nichts. © Peter Weber

Eine mehr als bittere Niederlage haben die Bezirksliga-Fußballer des SC Unterpfaffenhofen beim SV Aubing hinnehmen müssen.

Germering – Hatte man beim SC Unterpfaffenhofen nach dem schon sensationellen 5:2-Sieg in Murnau zum Auftakt nach der Winterpause im neuen Jahr geglaubt, das Feld in Richtung Klassenerhalt von hinten aufzurollen, zog nach drei Niederlagen und einem Remis schnell wieder Ernüchterung bei den Upfer Buam ein. Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage beim SV Aubing vergrößerte sich der Abstand zum ersten direkten Nichtabstiegsplatz auf fünf Punkte.

„Wenn man nach einem Standard in der 88. Minute das einzige Gegentor hinnehmen muss, dann ist das natürlich bitter“, haderte Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon. Doch die in seinen Augen „unterirdische“ Entscheidung der Unparteiischen Ariane Fichtl (Antdorf), keinen Elfmeter zu geben, als Stefan Stojancevic das Standbein im Strafraum weggezogen wurde, sondern auf Freistoß für Aubing, ließ die Emotionen beim Anhang der Upfer Buam hochschlagen. „Wenn wir den Elfer gekriegt hätten – und den hätten wir kriegen müssen – ihn dann reingemacht hätten, dann wird das ein ganz anderes Spiel“, hatte sich Trainer Simon auch noch lange nach dem Schlusspfiff nicht beruhigt. Aber insgesamt gesehen habe man gegen die „Mannschaft der Stunde“ nicht wirklich viele Torchancen kreiert, musste sich SCU-Coach Simon aber auch eingestehen.

Das Spiel auf dem engen Kunstrasenplatz in Aubing wurde von beiden Teams hitzig geführt, mit vielen nickligen Fouls. Lange Zeit biss sich Aubing, das zuletzt sechs Spiele in Folge ungeschlagen den Platz verließ, an der gut gestaffelten SCU-Abwehr die Zähne aus. Bevor das entscheidende Tor durch Aubings Abwehrspieler Alexander Schlüter fiel, hatte aber auch bereits zweimal das Aluminium die Unterpfaffenhofener vor einem Rückstand bewahrt. So gesehen geht der Sieg für die Gastgeber auch in Ordnung. (Dieter Metzler)