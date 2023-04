Unterpfaffenhofen braucht gegen Raisting Punkte: „Wir haben nur noch Endspiele“

Von: Dieter Metzler

Die Luft für den SC Unterpfaffenhofen in der Bezirksliga Süd wird von Spieltag zu Spieltag dünner. Der Sportdirektor ruft den Endspurt aus.

Germering – In der Hinrunde war der SC Unterpfaffenhofen nach der Niederlage im Heimspiel gegen den SV Raisting (0:1) endgültig wieder in der Abstiegszone angekommen. Seitdem bemüht sich die Elf von Trainer Franco Simon vergeblich, den Tabellenkeller zu verlassen. Jetzt, sechs Spieltage vor dem Saisonende, ist der Abstand ans rettende Ufer bereits auf sieben Punkte angewachsen. Am Sonntag, 14 Uhr, müssen die Upfer Buam beim Tabellensiebten am Südufer des Ammersees alles daransetzen, etwas Zählbares mitzunehmen. Ein Punkt ist dabei schon fast zu wenig, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

So beurteilt auch Sportdirektor Jürgen Kapfer die Lage. „Das ist ganz einfach“, sagt er. „Drei Punkte müssen her. Rechnerisch sind wir ja noch nicht tot. Es sind noch 18 Punkte zu holen. Wir haben nur noch Endspiele und nichts zu verschenken.“

Der Mannschaft traue er auf jeden Fall einen Sieg zu. „Wir gehen mit Selbstvertrauen in die Begegnung.“ Egal, welche Elf in den vergangenen Spielen aufs Feld geschickt wurde, es sei nie so gewesen, dass die Mannschaft untergegangen sei. Man habe stets knappe Niederlagen, häufig durch Standards und in letzter Sekunde, kassiert. „Es hat uns immer nur das Quäntchen Glück gefehlt, so wie zuletzt beim 0:1 in Aubing, als der entscheidende Treffer in der 88. Minute fiel.“ Auch beim 1:1 gegen Neuried am vergangenen Samstag erspielten sich die Upfer Buam mehr Torchancen. „Doch was will man machen, wenn die Dinger einfach nicht reingehen.“ (Dieter Metzler)