SC Unterpfaffenhofen: Punkte aus Denklingen als Geburtstagsgeschenk für den Coach

Franco Simon vom SC Unterpfaffenhofen. © Dagmar Rutt

Vor dem SC Unterpfaffenhofen steht ein schwieriges Auswärtsspiel. Am Samstag müssen die Upfer Buam beim VfL Denklingen ran.

Germering – Durch die Nachholbegegnung am Mittwochabend wurde die Woche für den SC Unterpfaffenhofen zur englischen Woche umfunktioniert. Für die Upfer Buam war die bislang wenig erfolgreich: Sowohl gegen Haidhausen (1:2) als auch gegen Deisenhofen II (0:2) verlor die Elf von SCU-Coach Franco Simon. Am Samstagnachmittag müssen die Upfer Buam zum Auswärtsspiel beim Tabellensechsten VfL Denklingen antreten (Anstoß: 15 Uhr).

Um einen weiteren Absturz in der Tabelle zu verhindern, sollte die Mannschaft versuchen, zumindest einen Punkt aus der Gemeinde im Landkreis Landsberg mitzunehmen. In der vergangenen Saison gelang das. Da kehrte die Simon-Elf mit einem 1:1 aus Denklingen zurück. Das Heimspiel verlor der SCU dann aber gegen die Elf von Trainer Markus Ansorge 2:3.

U19-Spieler müssen wieder beim SCU aushelfen

Der positive Saisonstart des SCU erhielt durch die zwei Niederlagen einen Dämpfer. „In Deisenhofen haben wir 70 Minuten ganz ordentlich gespielt“, sagte Simon, der einmal mehr gezwungen ist, einige U19-Spieler für die Fahrt nach Denklingen einzuladen. „Ich will nicht jammern, aber jetzt nach der Urlaubszeit, kränkeln plötzlich einer nach dem anderen.“

Die Reihen im Training hatten sich die Woche über ein wenig gelichtet. Aber die Stimmung sei gut, so Simon. Selbst der gesperrte Kapitän Konrad Wanderer trainierte fleißig mit und sehnt den Ablauf seiner Sperre herbei. Die Mannschaft wird sich jedenfalls reinhängen, davon ist Simon überzeugt. Ihrem Coach will das Team zum 45. Geburtstag, den Simon am Samstag feiert, Punkte unter den Gabentisch legen. (Dieter Metzler)