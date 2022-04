Fünf Platzverweise in hitziger Schlussphase: Unterpfaffenhofen bezwingt den FC Kosova München

Teilen

Mit harten Bandagen wurde um den Ball gekämpft – nicht immer mit fairen Mitteln. © Peter Weber

Mit einer engagierten Willensleistung gelangen dem SC Unterpfaffenhofen am Samstagnachmittag vor 150 Zuschauern drei wichtige Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Germering - Nach dem 4:2-Sieg im Kellerderby über das Liga-Schlusslicht FC Kosova München darf die Elf von SCU-Trainer Franco Simon vier Spieltage vor dem Saisonende weiter hoffen.In der Nachspielzeit brannten allerdings einigen Spielern die Sicherungen durch. Gleich fünf Akteure schickte Schiri Lukas Seider (Oberammergau) mit Rot vom Platz. Bei beiden Mannschaften spürte man, dass sie nichts zu verlieren hatten. Offensiv ausgerichtet ergaben sich viele Chancen auf beiden Seiten. Scheiterte Stefan Stojancevic zunächst mit einem Kopfball an der Querlatte, erzielte Michael Krüger fünf Minuten später das 1:0. Lange freuen konnten sich die Upfer Buam aber nicht. Im Gegenzug gelang Kosova durch Shqipdon Ademi das 1:1.

Durch ein Eigentor von Nick Kapfer ging der Tabellenletzte kurz nach dem Wiederanpfiff mit 2:1 in Führung. Zum Glück für die Germeringer konnte der Gäste-Keeper aber dann einen Schuss von Krüger nur abklatschen und Florian Grasl war zur Stelle und staubte zum 2:2 ab. Viel Aufregung kam auf, als nach einem Foul an Grasl der Referee auf den Punkt zeigte. Spielführer Konrad Wanderer übernahm Verantwortung und brachte den SCU 13 Minuten vor dem Ende mit 3:2 in Front. Nachdem danach der mit Gelb vorbelastete SCU-Kapitän mit der Ampelkarte vom Platz flog, gingen bei einigen Gäste-Spielern die Lichter aus. Ekrem Memedi war Wanderer nach seinem Foulspiel an die Gurgel gegangen. Die Folge: knallrot. Als dann Maximilian Hornbogner zum 4:2 (96.) traf, sahen Armend Rrustemi und Valon Zeka, zwei weitere Kosova-Spieler, die ihre Nerven nicht unter Kontrolle hatten, jeweils die rote Karte. (Dieter Metzler)