Auf dem Trainingsplatz weiter ungeschlagen: Unterpfaffenhofen erkämpft Remis gegen Raisting

Feine Fußballkunst bekam Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon nur selten zu sehen. © Dieter Metzler

Der SC Unterpfaffenhofen präsentiert sich weiter in guter Verfassung. In einem hitzigen Spiel punktete der SCU auch gegen den Tabellenvierten aus Raisting.

Germering – Fast wäre die Rechnung des SC Unterpfaffenhofen aufgegangen. Nach dem erfolgreichen 4:1-Rückrundenstart gegen Haidhausen, verlegten die Upfer Buam ihr Heimspiel gegen Raisting erneut auf den siegreichen Untergrund, den Trainingsplatz. Doch diesmal reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Gegen den erwartet unangenehmen Gast vom Ammersee kam über 90 Minuten kein wirklich schönes Spiel zustande. Viel Hektik im Spiel auf dem engen Platz und ständiges Geplärre von außen von den Ersatzbänken beeinflussten die Begegnung. Nach 15-minütigem Anlauf nahm die Partie dann aber doch Fahrt auf, als zunächst die Elf von SCU-Trainer Franco Simon zwei echt gute Chancen hatte.

Keeper der Zweiten hält die Upfer Buam im Spiel

Sehenswert war der Fallrückzieher von Tobias Harmatiuc, der an die Querstange klatschte. Ebenso sehenswert war die Parade von SCU-Keeper Thomas Lehenmeier, als ein fulminanter Distanzschuss von Markus Riedl ans Gebälk krachte, und Lehenmeier den Nachschuss mit einer sensationellen Reaktion entschärfte.

Nach Seitenwechsel drängte Raisting auf eine Entscheidung. In der Drangperiode der Gäste ging aber der SCU nach einem Eckstoß von Korbinian Meßner in Führung. Harmatiuc wuchtete den Ball mit dem Kopf zum 1:0 in die Raistinger Maschen. Die Freude wehrte allerdings nur acht Minuten, bis der Referee auf den Elfmeterpunkt zeigte. Raistings Viktor Neveling ließ sich die Chance nicht nehmen. Die letzten Minuten mussten die Upfer Buam das Remis zu zehnt verteidigen, nachdem Meßner die Rote Karte wegen Schiri-Beleidigung sah. (Dieter Metzler)