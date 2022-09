SC Unterpfaffenhofen: Zum Trainer-Geburtstag gibt‘s fünf Tore und drei Punkte

Franco Simon vom SC Unterpfaffenhofen. © Dagmar Rutt

Der SC Unterpfaffenhofen kehrt in der Bezirksliga Süd mit seinem 5:1-Auswärtssieg beim VfL Denklingen zurück in die Erfolgsspur.

Germering – Zum Geburtstag am Samstag legte die Mannschaft des SC Unterpfaffenhofen ihrem Trainer Franco Simon mit dem 5:1-Auswärtssieg beim VfL Denklingen nicht nur ein dickes Geschenk unter den Gabentisch, sondern beendete auch die englische Woche nach den zwei Niederlagen gegen Haidhausen und Deisenhofen II erfolgreich. „Endlich haben sich die Jungs auch einmal belohnt“, freute sich auch Sportdirektor Jürgen Kapfer über den deutlichen Sieg. Besonders in den ersten 45 Minuten habe seine Mannschaft eine starke Leistung abgeliefert und Denklingen zu Fehlern gezwungen. „Wir waren einfach mutiger“, lobte Simon seine Spieler, die trotz des Fehlens von einigen Stammkräften engagiert auftraten und mit frühen Toren belohnt wurden.

Wegen eines Unwetters begann das Spiel 15 Minuten später. Danach brach das Donnerwetter über Denklingen in Form von vier Gegentoren herein. Bereits nach knapp zwölf Minuten führten die Upfer Buam durch die Treffer von Wirsching und von Grasl mit 2:0. Der 2:1-Anschlusstreffer von Simon Ried brachte den SCU nicht wirklich aus dem Konzept, zumal Wirsching vier Minuten später mit dem 3:1 die passende Antwort gab. Mit dem Treffer zum 4:1 kurz vor der Pause sorgte Wirsching gar für die Vorentscheidung. Nach dem 5:1 durch Grasl war das Spiel dann entschieden.

„Mehr als drei Punkte gibt es nicht“, meinte der am Spieltag seinen 45. Geburtstag feiernde Simon. „Wir haben aus der Not definitiv das Beste draus gemacht“, spielte der SCU-Trainer auf die angespannte Personal-Situation an. Mit den beiden Torleuten Nicolas Bader und Florian Böhme setzte Simon zwei U19-Spieler ein, ebenso mit Benjamin Edlinger einen U19-Feldspieler und mit Jonathan Haseneder einen Spieler aus der Kreisklassen-Elf. (Dieter Metzler)