Unterzahl, Aluminiumtreffern und Elfer-Pech: Unterpfaffenhofen gewinnt trotzdem

Von: Dieter Metzler

Allein gegen alle: SCU-Kapitän Konrad Wanderer (in Rot) geht keinem Zweikampf aus dem Weg. © Dieter Metzler

Weiter auf der Aufholjagd ans rettende Ufer befindet sich der SC Unterpfaffenhofen. Die Chancen auf den Klassenerhalt steigen wieder.

Germering – Nach dem 2:1-Auswärtssieg vergangene Woche in Raisting konnte die Elf von Trainer Franco Simon auch beim Liga-Schlusslicht in Großhadern mit einem 2:1-Sieg Boden gut machen. Zwar stehen die Upfer Buam vier Spieltage vor Saisonende weiterhin auf dem ersten direkten Abstiegsplatz, aber der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nur noch einen Punkt und zum direkten Klassenerhalt zwei.

„Jetzt haben wir es selber in der Hand“, meinte Simon, der sich über den zweiten Sieg in Folge freute. „Das kommt ja bei uns auch nicht so häufig vor.“ Es stehe aber noch ein schweres Restprogramm an. „Das wird kein Spaziergang“, so der SCU-Coach. „Aber die Siege geben uns Auftrieb.“

Franco Simon: „Das war ein Kraftakt“

Von einer chancenarmen ersten Halbzeit berichtet Simon. Doch begünstigt durch einen Bock in der SCU-Hintermannschaft gingen die bereits feststehenden Absteiger aus Großhadern durch Simon Strasser in Führung (9.). Nach einer knappen halben Stunde traf Konrad Wanderer zum 1:1. Und die Upfer Buam hätten auch mit einer Führung in die Pause gehen können. „Das war nie abseits“, meinte Simon nach dem Tor von Florian Grasl. Der Schiri war anderer Meinung.

In den zweiten 45 Minuten richtete Simon seine Elf offensiver aus. Doch zunächst dezimierten sich die Upfer Buam, als Jakob Zißelsberger nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte (58.) sah. Trotz Unterzahl war der SCU dem Führungstor näher. Karl Sdzuy scheiterte nach einem Alleingang am Pfosten. Auch bei Pierre Königs Schuss hat das Aluminium etwas dagegen. Die dickste Chance zur Führung versemmelte dann König, als er einen an Christian Sdzuy verschuldeten Foulelfer vergab. Vier Minuten vor dem Abpfiff fiel dann doch noch der erlösende Siegtreffer für die Upfer Buam, erneut durch Kapitän Wanderer. „Das war ein Kraftakt“, atmete Simon tief durch. „Eine schwere, aber erfolgreiche Geburt.“ (Dieter Metzler)