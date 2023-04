Die vielleicht letzte Chance: Unterpfaffenhofen braucht dringend Punkte

Von: Dieter Metzler

Jürgen Kapfer, Sportdirektor des SC Unterpfaffenhofen.

Der Abstand zum rettenden Ufer wird für den SC Unterpfaffenhofen immer größer. Jetzt kommt es gegen den TSV Neuried zum Kellerduell.

Germering – Die knappen Niederlagen mit 1:2 gegen den VfL Denklingen und 0:1 beim SV Aubing schmerzen den um den Klassenerhalt kämpfenden SC Unterpfaffenhofen sehr. Am Samstag, 15 Uhr, empfängt die Mannschaft von Trainer Franco Simon den TSV Neuried zum nächsten Kellerduell. Ein Sieg gegen die auf dem Relegationsplatz stehenden Münchner Vorstädter ist nahezu Pflicht. Der SCU rangiert bereits fünf Punkte hinter Neuried auf einem direkten Abstiegsplatz.

„Viele Chancen haben wir nicht mehr“, sagt SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer. Es werde verdammt schwer, die Liga zu halten. Man sei zwar immer dran, so Kapfer, aber die Ergebnisse stimmen einfach nicht. „Wir werden ja nicht abgeschossen. Bitter ist halt, dass wir keine Punkte mitnehmen. Wir hätten nicht gedacht, dass es heuer noch schwieriger wird, die Klasse zu halten, als im vergangenen Jahr.“ Der Mannschaft könne man keinen Vorwurf machen. Es haben auch bereits zwölf Spieler für die neue Saison zugesagt, so Kapfer.

An das Hinspiel haben die Upfer Buam keine guten Erinnerungen. nach dem zwischenzeitlich Ausgleich zum 2:2 gingen sie noch mit 2:6 baden. Zu allem Übel kreuzt die Elf von Neurieds Trainer Daniel Dörfler auch noch mit gestiegenem Selbstvertrauen in Unterpfaffenhofen auf. Am Mittwochabend bezwangen sie überraschend mit 2:1 den Tabellensiebten FC Penzberg. (Dieter Metzler)