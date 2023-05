SC Unterpfaffenhofen: Flanken-Tor eröffnet eine letzte Chance - „Ein glücklicher Treffer“

Von: Dieter Metzler

Mit einem wichtigen Treffer meldete sich der lange verletzte Valentin Batzer zurück. © Dieter Metzler

Lange Zeit stand der SC Unterpfaffenhofen am Samstag schon mit anderthalb Beinen in der Kreisliga. Doch noch in der Klassenerhalt möglich.

Germering – Trotz hochkarätiger Chancen gelang beim bereits abgestiegenen MTV Berg einfach kein Tor. Im Parallelspiel ging dagegen in Wolfratshausen mit Hellas München jene Mannschaft in Führung, die den Upfer Buam den Todesstoß versetzen konnte. Auch im weiteren Spielverlauf baute Hellas seinen Vorsprung bis auf 3:0 aus. Die Erlösung für den SCU kam, als Valentin Batzer in der 88. Minute das 1:0 erzielte und den Germeringern damit die Saisonverlängerung bescherte.

Der SCU übernahm wieder den Relegationsplatz in der Tabelle. Hellas München muss trotz eines 3:2-Sieges runter in die Kreisliga. Bereits am Mittwochabend steigt das erste Entscheidungsspiel. Die Upfer Buam müssen beim Kreisligisten TSV Geiselbullach antreten (Anstoß: 18.30 Uhr). Am Samstag wird dann das Rückspiel in Unterpfaffenhofen angepfiffen.

Unterpfaffenhofen lässt reihenweise Chancen liegen

„Geduld, Männer, habt Geduld“, rief SCU-Coach Franco Simon seinen Spielern immer wieder zu, wenn diese zu hektisch spielten. Dabei hätten der SCU zur Pause eigentlich schon mit zwei, drei Toren führen können, wenn sie ihre gut herausgespielten Chancen auch im Berger Kasten untergebracht hätten. Sowohl Felix Schimpfermann als auch Michael Krüger vergaben gute Chancen. Selbst drei Ecken in Folge sorgten nur bedingt für Gefahr vor dem Berger Tor. „Das gibt es doch nicht“, schüttelte Sportdirektor Jürgen Kapfer zur Halbzeitpause nur den Kopf angesichts der vielen liegengelassenen Chancen. SCU-Keeper Mahir Halilovic war dagegen beschäftigungslos.

„Wir brauchen nur ein Ding“, rief Simon Mitte der zweiten Halbzeit ins Feld, als es immer noch 0:0 stand. Dabei hatte der SCU Glück, als bei einem der wenigen Vorstöße die Berger die Querlatte trafen. Der nach langer Verletzungspause eingewechselte Valentin Batzer ließ schließlich die Upfer Buam jubeln, als sein Flankenball über dem Berger Keeper am zweiten Pfosten zum 1:0 einschlug. „Ein glücklicher Treffer“, meinte ein überglücklicher SCU-Trainer, der mit der Einwechslung von Batzer ein wahrlich glückliches Händchen bewies. (Dieter Metzler)