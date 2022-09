Nur Remis gegen Aubing: Unterpfaffenhofens Überzahl-Vorteil verpufft auf dem kleinen Nebenplatz

Zur Sache ging es beim Nachbarschaftsduell zwischen dem SC Unterpfaffenhofen (rote Trikots) und dem SV Aubing. © Peter Weber

Eine halbe Stunde spielte der SC Unterpfaffenhofen gegen Aubing in Überzahl. Zu einem Sieg im Nachbarschaftsduell reichte es dennoch nicht.

Germering – „Es ist schade, wenn man eine halbe Stunde mit einem Mann mehr auf dem Platz steht, am Ende aber diese numerische Überzahl nicht für sich nutzen kann“, trauerte Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon nach dem vierten 1:1 am achten Spieltag gegen den SV Aubing zwei verlorenen Punkten nach. „Zumindest hat in meiner Mannschaft die Moral gestimmt. Wir sind zum vierten Mal nach einem Rückstand zurückgekommen und haben uns zumindest einen Punkt erkämpft.“

Ähnlich äußerte sich SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer zu der erneuten Punkteteilung. „Am Ende aber müssen wir froh sein, dass wir noch den Ausgleich geschafft haben. Wir müssen uns einfach cleverer anstellen. Vor allem vermisse ich in unserem Spiel, dass einer für den anderen da ist.“

Strategie-Kniff kommt dem SCU teuer zu stehen

Kapfer bat die Anhänger des SCU um Verständnis, dass man erneut den Nebenplatz dem Stadion den Vorzug gab. „In Anbetracht unseres noch immer dezimierten Kaders sahen wir uns zu dem Schritt aus rein sportlichen Überlegungen gezwungen.“ Trainer Simon hatte dazu seine eigene Meinung. „Wenn wir auf dem größeren Hauptspielfeld gespielt hätten, hätten wir unser Überzahlspiel sicherlich besser nutzen können.“

Nach umkämpften 45 Minuten, in denen keine der beiden Mannschaften so richtig zwingende Torchancen hatte, ging es torlos in die Pause. Ein Blackout von SCU-Kicker Michael Krüger bescherte den Münchner Vorstädtern die Führung, als der Interimskapitän in Bedrängnis seinen Gegenspieler Pasquale Tortora anschoss und der Abpraller im Tor landete. Zu der Zeit hatte Aubing schon einen Spieler weniger auf dem Platz, weil Sifat Khan nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte sah. „Er hätte auch glatt Rot sehen können“, meinte Kapfer. „Denn es war eine Notbremse. Sandro Perez wäre durch gewesen.“ Mit einem Sonntagsschuss traf dann Yannik Thiele nach einem Eckstoß aus 14 Metern zumindest noch zum 1:1-Ausgleich. (Dieter Metzler)