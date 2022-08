SC Unterpfaffenhofen: Gegen Haidhausen gibt‘s die erste Saisonniederlage

Einen Schritt schneller waren die Gäste von der SpVgg Haidhausen (schwarze Trikots) als die Gastgeber vom SC Unterpfaffenhofen. Da halfen auch die engen Verhältnisse des Nebenplatzes nicht. © Peter Weber

Nun hat es auch den SC Unterpfaffenhofen erwischt. Nach einem Sieg und drei Unentschieden unterlagen die Upfer Buam der SpVgg Haidhausen mit 1:2.

Germering – SCU-Trainer Franco Simon erkannte den Sieg der Haidhausener neidlos an. „Schade, dass wir am Ende mit leeren Händen da stehen“, meinte Simon. „Mit der Mannschaft, die wir momentan aufs Feld schicken konnten, haben wir es aber ordentlich gemacht“, so der Chefcoach. „Ich kann den Spielern keinen Vorwurf machen.“

Nicht aufgegangen ist der Plan der Upfer Buam, die Begegnung auf dem Trainingsplatz auszutragen, denn auch Haidhausen kam mit den beengten Verhältnissen bestens zurecht. In der Anfangsphase hätte der SCU in Führung gehen können. Doch der Schuss von Karl Sdzuy war zu schwach, um Haidhausens Schlussmann Leon Veliu in Verlegenheit zu bringen, und der Volley von Tim Schneckenburger ging über das Gästetor.

SCU-Keeper hält sein Team mit Paraden im Spiel

Effektiver war die SpVgg. Gegen Gilbert Dieps Schuss war SCU-Keeper Thomas Lehenmeier machtlos. Bis zum Pausenpfiff war die Elf von SpVgg-Trainer Sebastian Bracher dem 2:0 näher, als der SCU dem Ausgleich. Die Gastgeber konnten sich bei Lehenmeier bedanken, dass die Seiten mit nur einem 0:1 gewechselt wurden.

Nach einer Riesen-Chance zum Ausgleich kurz nach Wiederanpfiff zeigten die Upfer Buam mehr Präsenz im Mittelfeld, allein ein Treffer gelang nicht. Als die SCU-Abwehr einen Freistoß nicht klären konnte, erzielte Daniel Höpfinger das 2:0 für Haidhausen. Erst ein Fehler des SpVgg-Torhüters, der eine Flanke unterlief, bescherte dem SCU durch ein Eigentor von Toni Rauch dann das 1:2. Mehr ließ Haidhausen aber nicht zu.

Das nächste Spiel

Bereits am Dienstagabend muss die Simon-Elf erneut ran. Dann steht die vom 5. Spieltag verlegte Auswärts-Begegnung bei der U23 des FC Deisenhofen (Anstoß 19.30 Uhr) an. (Dieter Metzler)