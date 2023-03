Die Murnau-Euphorie ist schon verflogen: Unterpfaffenhofen rutscht auf Relegationsplatz ab

Von: Dieter Metzler

Teilen

Das Nachsehen hatte der SC Unterpfaffenhofen (in Rot) gegen Deisenhofens U23. © Peter Weber

Ausgerechnet im Sechs-Punkte-Spiel: Zwei Traumtore haben dem SC Unterpfaffenhofen gegen die U23 des FC Deisenhofen das Genick gebrochen.

Germering – Nach dem Überraschungserfolg in Murnau wollte der SC Unterpfaffenhofen gegen den FC Deisenhofen II nachlegen. Doch dieses Vorhaben misslang gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Nach der 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den FCD rutschen die Upfer Buam wieder auf dem Relegationsplatz.

Volley-Kracher bringt Unterpfaffenhofen in Rückstand

„Wir haben die erste Viertelstunde überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel gehabt“, musste Trainer Franco Simon enttäuscht feststellen. Die Gäste hatten den SCU mächtig unter Druck gesetzt und gingen verdient nach 17 Minuten durch Sebastian Hahn in Führung. Mit einem Traumtor, so Simon: Im Anschluss an eine Ecke brachten die Unterpfaffenhofener den Ball nicht aus dem Strafraum und Hahn hämmerte das Leder volley ins Tor.

Danach fing sich die Simon-Elf ein wenig und kam zu zwei guten Ausgleichschancen. So scheiterte unter anderem Jakob Zißelsberger am Deisenhofener Schlussmann Anton Kornbichler. Und auch nach der Pause präsentierten sich die Upfer Buam mutiger. „Jetzt lief auch der Ball besser in unseren Reihen“, sagt Simon.

Co-Trainer und Kapitän kombinieren sich zum Anschlusstreffer

Doch statt den Ausgleich zu machen, fingen sich die Unterpfaffenhofener das 0:2 ein. Erneut war Sebastian Hahn der Torschütze mit einem Schuss ins Kreuzeck – unhaltbar für SCU-Keeper Mahir Halilovic. Hoffnung auf die Wende kam aber auf, als der mitspielende Co-Trainer Pierre König nach einem Freistoß Kapitän Konrad Wanderer das Leder auflegte und Wanderer aus zwei Metern zum 1:2-Anschlusstreffer einschieben konnte. In der Schlussphase hatten die Gastgeber durchaus weitere gute Chancen, um zumindest ein Unentschieden zu erzielen. Doch der starke Deisenhofener Keeper hatte etwas dagegen.

„Wir waren heute lange Zeit zu schläfrig“, musste Simon erkennen und kam zu der bitteren Erkenntnis. „Wenn man meint, nach dem tollen Sieg in Murnau läuft es von selbst so weiter, dann hat man heute gesehen, dass dem nicht so ist.“ (Dieter Metzler)