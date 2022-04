„Sterbender Schwan“ - In Unterzahl verlieren die Upfer Buam gegen Wolfratshausen

Carlos Mensah vom Sc Unterpfaffenhofen musste mit Rot vom Platz. © SC Unterpfaffenhofen

Es wurde nichts mit dem dritten ungeschlagenen Spiel in Folge auf dem Trainingsplatz. Der SC Unterpfaffenhofen unterlag unglücklich Wolfratshausen.

Germering – Erneut bat der SC Unterpfaffenhofen seine Gäste, den BCF Wolfratshausen, zum Spiel auf den Trainingsplatz. Nachdem die Upfer Buam zweimal dort ungeschlagen geblieben waren, wollte die Elf von Trainer Franco Simon einen weiteren Überraschungs-Coup landen. Doch der Ligadritte von der Isar, der selbst noch Aufstiegsambitionen hegt, machte den Gastgebern einen Strich durch die Rechnung. Mit 2:4 (0:1) verlor die Simon-Elf. Am Mittwochabend im Kellerderby beim SV Pöcking- (Anstoß: 19.30 Uhr) steht der SCU nach der Niederlage nun noch mehr unter Druck.

„Wir belohnen uns einfach nicht“, trauerte Sportdirektor Jürgen Kapfer nach der Niederlage am Samstagnachmittag drei verlorenen Punkten nach. In seinen Augen lieferten die Upfer Buam ein Spiel auf Augenhöhe gegen Wolfratshausen ab. „Wir holen ein 0:2 auf, kommen super zurück und stehen dann wieder mit leeren Händen da.“ Als spielentscheidend sieht Kapfer die Rote Karte von Carlos Mensah an.

Unterpfaffenhofen kämpf sich nach 0:2-Rückstand zurück

Sandro Perez (64.) mit einer bärenstarken Einzelleistung und Kapitän Konrad Wanderer (69.) im Anschluss an einen Freistoß von Valentin Batzer hatten den zwischenzeitlichen Rückstand wettgemacht. Der BCF wankte, fiel aber nicht. Der SCU war in der Schlussphase dem Siegtreffer näher, als die Gäste, aber dann flog Mensah nach einem Foulspiel vom Platz. „Da hat sich gezeigt, wie unclever meine Jungs sind“, so Kapfer. „Wäre Mensah schreiend liegen geblieben, wäre er sicher nicht marschiert.“

So fiel der Referee auf den „sterbenden Schwan“ des BCF, Matej Bonic, herein. „Die Rote Karte hat uns das Genick gebrochen“, so Kapfer. „Bis dahin stand unsere Abwehr gut.“ Und dann erzielte der Tabellendritte auch noch – nach Ansicht von Kapfer, aus einer vorausgegangenen klaren Abseitsstellung – das 2:3. SCU-Coach Simon wechselte drei frische Spieler ein, setzte alles auf eine Karte, doch die Gäste nutzten die numerische Überlegenheit zum vierten Treffer. (Dieter Metzler)