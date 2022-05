Schwieriges Spiel in Neuried: Unterpfaffenhofen will den Klassenerhalt frühzeitig eintüten

SCU-Trainer Franco Simon überlässt nichts dem Zufall. Akribisch bereitet er seine Spieler, wie hier Sandro Perez, auf ihren Einsatz vor. © Dieter Metzler

Nur ein Pünktchen trennt die Teams aus Neuried und Unterpfaffenhofen, wenn sie sich am Donnerstagabend, 20 Uhr, zum Nachsitzen treffen.

Germering – Vor einer Woche war die Begegnung wegen eines Gewitters erst gar nicht angepfiffen worden. Die bessere Ausgangslage haben die Gastgeber aus Neuried, die punktgleich mit dem MTV Berg auf dem neunten und damit einem Nichtabstiegsplatz stehen. Die Elf von SCU-Trainer Franco Simon hingegen rangiert auf Platz elf, dem ersten Abstiegs-Relegationsplatz. „Für uns heißt es weiter Punkte hamstern“, sagt SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer. „Auf unsere Jungs kommen geballt drei Endspiele zu.“ Ein Sieg in Neuried wäre deshalb ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Wie das funktionieren soll? „Diszipliniert und mit dem gleichen Willen wie gegen Neuperlach sind die Voraussetzungen, damit wir in Neuried heute Abend die Punkte entführen können“, sagt Kapfer.

In Anbetracht des Restprogramms sei die Belastungssteuerung ganz wichtig, meint Trainer Simon. Nach der Neuried-Partie hat die Mannschaft nur einen Tag Pause, dann steht bereits die nächste wichtige Paarung gegen Hertha München an. Insgesamt ist Simon jedoch sehr angetan von der Saison-Leistung seiner Elf. Sie habe die Voraussetzungen geschafft, dass sie sich aus eigener Kraft noch retten kann. „Leider sind wir personell immer noch extrem angeschlagen“, so Simon. Jetzt hat sich auch noch Marco Wirsching, Doppel-Torschütze gegen Neuperlach, mit Außenbandproblemen fürs Training abgemeldet.

Den TSV Neuried schätzt Simon als starken Gegner ein, der in der unteren Tabellenhälfte eigentlich nichts verloren hat. „Die kennen auch nicht unbedingt das Thema Abstiegskampf. Damit haben sie wohl nicht gerechnet.“ Aber der SCU-Trainer sagt: „Wir müssen und werden aber alles daransetzen, zu punkten. Wir wollen nicht erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sichern.“ (Dieter Metzler)