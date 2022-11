SC Unterpfaffenhofen: Das Lazarett leert sich allmählich

Von: Dieter Metzler

Immer heiße Duelle liefern sich der SC Unterpfaffenhofen und der BCF Wolfratshausen. © Hans Lippert

Einen seiner wenigen Saisonsiege hat der SC Unterpfaffenhofen gegen Wolfratshausen geholt. Geht es nach dem SCU, soll sich das am Samstag wiederholen.

Germering – Gute Erinnerungen hat der SC Unterpfaffenhofen an das Hinspiel gegen den BCF Wolfratshausen, als die Elf von Trainer Franco Simon mit einem 2:0 den ersten Saisonsieg feiern konnte. Das blieb allerdings für viele Wochen der einzige Erfolg der Upfer Buam, die dann nur noch einmal in der Vorrunde mit einen 5:1-Überraschungscoup in Denklingen aufhorchen ließen. Insgesamt jedoch zu wenig, um sich sorglos in die Winterpause verabschieden zu können. Die Simon-Elf hat von 48 möglichen gerade einmal elf Punkte eingesammelt und steht mitten im Abstiegskampf.

Nach dem durch Hellas München ausgelösten skandalösen Spielabbruch und der damit einhergehenden Aufregung unter der Woche gilt bei Wolfratshausen die ganze Konzentration nun dem Spiel gegen die Upfer Buam. Mit einem Sieg will die Elf von BCF-Trainer Leo Fleischer den Platz im Mittelfeld untermauern. „Der BCF hat schon einige Spieler in seinen Reihen, die den Unterschied ausmachen“, sagt SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer. „Aber wir haben keine Angst. Wenn wir eine solide Partie hinlegen und aus einer stabilen Abwehr heraus agieren, dann habe ich keine Bauchschmerzen.“

Zum Abschlusstraining am Donnerstagabend tummelten sich 16 Spieler auf dem Platz und zwar ohne A-Jugend, das stimme ihn positiv. „Ich hoffe, dass wir die zwei Begegnungen bis zur Winterpause noch gut über die Bühne bringen und dann konzentrieren wir uns im Frühjahr erholt auf den Klassenerhalt.“ Deshalb wird Unterpfaffenhofen auch nicht an den Futsal-Hallenmeisterschaften teilnehmen. (Dieter Metzler)