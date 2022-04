SC Unterpfaffenhofen: Torwart-Frage beschäftigt die Upfer Buam vor Pöcking-Partie

Trifft auf seinen Ex-Verein: SCU-Trainer Franco Simon. © Dieter Metzler

Ein Sechs-Punkte-Spiel erwartet den SC Unterpfaffenhofen am Samstag beim SC Pöcking. Nicht nur deshalb wird es eine ganz besondere Partie.

Germering – Der SC Unterpfaffenhofen ist im Kampf um den Klassenerhalt mit einem Sieg und einem Unentschieden vielversprechend in die Frühjahrsrunde gestartet. Am Samstag, 15 Uhr, steht jetzt mit der Partie beim SC Pöcking ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“ auf dem Programm. Gegen den Ex-Verein von Trainer Franco Simon, der schon etwas abgeschlagen auf dem letzten Platz der Bezirksliga steht, sollte eigentlich ein Sieg Pflicht sein. „Doch so vermessen will ich aufgrund unserer Situation nicht sein“, sagte SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer. „Wir haben wegen Corona und angeschlagener Spieler kaum Leute im Training.“ In dieser Verfassung wäre man schon mit einem Punkt zufrieden. Erschwerend Hinzu kommt, dass Korbinian Meßner nach seiner Roten Karte für zwei Spiele vom Sportgericht gesperrt wurde.

Auch das Torwart-Problem ist bei den Upfer Buam nicht wirklich gelöst. Fabian Resch ist weiter angeschlagen. Ihn soll wieder Thomas Lehenmeier – eigentlich Torwart der Zweiten – ersetzen. Sollte er aber zum Einsatz kommen, darf er für den Rest der Saison nicht mehr für die Reserve auflaufen. Trotzdem sagt Kapfer: „Ich hoffe, er entscheidet sich für die erste Mannschaft.“

Ein besonderes Spiel ist die Begegnung in Pöcking für SCU-Trainer Franco Simon. Grundsätzlich freue er sich, an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückzukehren, sagt der Übungsleiter der Upfer Buam. „Ich habe mich sehr wohl gefühlt in Pöcking und den Aufstieg seinerzeit in die Bezirksliga mit der Elf geschafft.“ Doch jetzt stünde ihm natürlich der SCU näher. Die besondere Konstellation könnte auch für einen Motivationsschub beim Gegner sorgen. „Ich denke Pöcking wird alles geben zumal es gegen den ehemaligen Trainer geht. Punkte haben beide Teams bitter nötig. Ich erwarte ein spannendes Spiel.“ (Dieter Metzler)