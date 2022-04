Ein Remis, bei dem mehr drin gewesen wäre - Oberweikertshofen holt nur einen Punkt

Nur 80 Zuschauer verfolgten die Begegnung, die von vielen kleinen Nicklichkeiten geprägt war. © Peter Weber

Bezirksliga-Tabellenführer Oberweikertshofen ist gegen den SVN München ins Stolpern geraten. Der SCO musste sich mit einem 1:1 begnügen.

Oberweikertshofen - „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben nicht verloren, aber der große Wurf ist uns auch nicht gelungen“, sagte Oberweikertshofens Trainer Günter Bayer nach dem 1:1 am Samstagnachmittag gegen den SVN München. Der SCO bleibt Tabellenführer, wobei der Vorsprung auf Verfolger Haidhausen von acht auf sechs Punkte schrumpfte. Das Remis schmeichelt allerdings den Münchnern, die sich zur Halbzeitpause nicht hätten beklagen können, wenn sie mit drei, vier Toren Rückstand in die Kabine verschwunden wären. Neben zahlreichen guten Einschussmöglichkeiten stand den Weikertshofenern gleich viermal das Aluminium im Weg, während der Tabellensiebte aus Neuperlach nicht zu einer wirklichen nennenswerten Chance kam.

Viel zu spät zeigte der Referee Felix Stark (Beilngries) Gäste-Trainer Dennis Magro die gelbe Karte. Immer wieder folgten von der Bank provozierende Ausrufe und Gesten. Trotzdem blieb die Begegnung weiterhin sehr spannend, da beide Mannschaften mit schönen Spielzügen glänzten. Der zweite Ballkontakt des eingewechselten Mehmet Ayvaz führte zum 1:0 (66.) für die Platzherren. Keine zwei Minuten später unterlief SCO-Keeper Adrian Wolf eine Flanke, und Atiba Scheffler nutzte den Fehler zum Ausgleich.

Dennoch hätte der SCO den Platz als Sieger verlassen können. Doch ein Freistoß von Osman Yontar knallte ans Lattenkreuz und Fabian Friedl jagte nach einem weiteren Freistoß das Leder über den Gäste-Kasten in den Abendhimmel. „Für mich war es heute das beste Spiel meiner Mannschaft in meiner dreijährigen Tätigkeit beim SCO“, resümierte Coach Bayer. „Nicht von ungefähr standen sich heute die beiden besten Teams der Rückrunde gegenüber. Es war für uns halt sehr bitter, wenn man fünfmal am Aluminium scheitert. Schade, dass wir das 1:0 nicht länger halten konnten.“ (Dieter Metzler)