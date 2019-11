Tabellenplatz von Upfer-Gegner täuscht

Bezirksliga

von Dieter Metzler

Nach dem wichtigen 2:0-Sieg zum Rückrundenauftakt über den SC Pöcking-Possenhofen wollen die Upfer-Buam beim FC Phönix München am Sonntag, 14.30 Uhr, auf der Sportanlage Langkofelstraße beim FC Phönix München einen Schritt in Richtung Mittelfeld machen.

Germering - „Ein weiterer Dreier würde uns drei Spieltage vor Beginn der Winterpause so richtig gut tun“, hofft Sportdirektor Jürgen Kapfer, dass die Spieler nach dem Erfolg wieder mehr Selbstvertrauen bekommen haben.

Leicht wird die Aufgabe aber nicht, glaubt Kapfer. Die auf einem der drei Abstiegsplätze stehende Elf von Trainer Bernd Weiß sei stärker, als ihr derzeitiger Tabellenplatz aussagt. Zuletzt kehrte Phönix mit einem 0:0 vom Tabellenzweiten in Penzberg zurück in die Landeshauptstadt. „Wir rechnen uns aber dennoch etwas aus“, so Kapfer. Wenn die Mannschaft mit voller Konzentration und diszipliniert ans Spiel rangehe, dann wird es auch erfolgreich. „Wichtig ist nach wie vor, dass hinten die null steht.“

Rotsünder Marcus Lehenmeier hat nur ein Spiel Sperre erhalten, sodass er wieder zur Verfügung steht. Auch Neuzugang Andreas Ballardt, der gegen Pöcking fehlte, ist wieder mit dabei. Und Dardan Idrizi, der drei Wochen auf der Wiesn arbeitete, hat seinen Trainingsrückstand so langsam wieder wettgemacht. Er soll im Mittelfeld für die notwendige Ruhe sorgen. „Wir werden mit Sicherheit nicht viele Chancen erhalten“, so Kapfer, „aber die wenigen, die müssen wir halt nutzen.“