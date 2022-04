Der Spieltag der Top-Torjägerinnen: Serter, Huber und Tomangbe treffen mehrfach

Alina Serter: Die Stürmerin des FC Puchheim steuerte drei Tore zum Sieg über den SC Unterpfaffenhofen bei. © FC Puchheim

Überackers Frauen sind in der Bezirksliga weiter auf Meisterkurs. Im Spitzenspiel behielten die Rot-Weißen die Oberhand.

Landkreis – Ein kurioses Derby beschert dem FC Puchheim einen Kantersieg. RW Überacker siegt beim ärgsten Verfolger in Untermenzing überraschend klar. In der Kreisliga trat der SC Gröbenzell nicht an beim SC Huglfing. Die Begegnung wird mit einer 0:2-Niederlage für die SCG-Elf gewertet.

FC Puchheim - SC Unterpfaffenhofen 10:1 (6:1)

Von Haus aus mit nur neun Spielerinnen angereist, war das immer noch sieglose Schlusslicht aus Unterpfaffenhofen chancenlos. Zwar gingen die Upfer Madl mit 1:0 durch Selina Bruckner in Führung, dann aber gab der Gastgeber Gas, nachdem beim SCU bereits die nächste Spielerin verletzt vom Feld humpelte. Dem Ansinnen von SCU-Trainer Volkmar Zborowski, Puchheim möge doch freiwillig auch nur zu acht spielen, erteilte FCP-Trainer Sascha Widemann eine klare Absage. „Ich habe 15 Spielerinnen, soll ich deswegen sieben draußen lassen? Die wollen doch alle spielen.“

Als in der letzten Viertelstunde eine weitere SCU-Spielerin aufgab, ließ sich der Puchheimer Trainer doch erweichen und reduzierte seine Elf freiwillig auf acht Spielerinnen. Seiner eingewechselten Torjägern Florentine Mazreku gab er noch die Weisung, kein Tor zu schießen, sondern den Ball stets einer Mitspielerin zuzuspielen. Am Ende aber reichte es dennoch zu einem zweistelligen Sieg. Verena Huber (4), Alina Serter (3), Steffi Fiedler (2), sowie Lena Greiner (1) erzielten die Treffer für den FCP.

SV Untermenzing - RW Überacker 0:4 (0:3)

Das Spitzenspiel Erster gegen Zweiten entschied der Tabellenführer aus Überacker klar für sich. „Aufgrund des deutlichen Plus an Torchancen ein verdienter Erfolg für meine Mannschaft“, meinte RW-Trainer Andreas Fasching nach dem Spiel. Die Torjägerin der Liga, Fridos Tomangbe, schraubte ihre Bilanz auf inzwischen 19 Saisontreffer. In der kampfbetonten Begegnung eröffnete Tomangbe den Torreigen und erhöhte auch auf 2:0.

Dazwischen hatte Überacker Glück, dass die Gastgeber an der Querstange scheiterten. Johanna Draude stellte mit einem herrlichen Freistoß das 3:0 her. In der zweiten Halbzeit unterlief Untermenzing ein Kopfball-Eigentor zum 4:0 Endstand. Fasching kritisierte derweil die Schiedsrichter-Einteilung für das Spitzenspiel. „Da war einer, der im Rahmen seiner Trainerausbildung einige Pflichtspiele leiten muss“, berichtete Fasching. „Der war sichtlich überfordert mit der Leitung des Spiels.“ (Dieter Metzler)