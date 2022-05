Der Klassenerhalt ist zum Greifen nah: Der SC Unterpfaffenhofen bezwingt Hertha München

Tobias Harmatiuc SC Unterpfaffenhofen © SC Unterpfaffenhofen

Der SC Unterpfaffenhofen siegt gegen Hertha München und hat den Klassenerhalt nun selbst in der Hand.

Germering – Von einem Pflichtsieg sprach Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon nach dem 4:2-Erfolg am Samstagabend bei Hertha Münchnen. Trotzdem müssen die Upfer Buam am letzten Spieltag, wenn sie den FC Penzberg empfangen noch einmal alles geben. Nur dann ist der direkte Klassenerhalt zu schaffen. Mit Schützenhilfe haben sie dabei wohl kaum zu rechnen. Denn Neuried, Berg und Großhadern kämpfen selbst um jeden Punkt, um der Relegation zu entgehen.

Das Spiel auf der Bezirkssportanlage am Surheimer Weg habe kein großes Niveau besessen, meinte SCU- Coach Simon nach den 90 Minuten. „Da hat heute schlecht gegen noch schlechter gespielt“, ging Simon mit der Leistung beider Mannschaften hart ins Gericht. „Aber wir haben dennoch verdient gewonnen.“ Man habe zwar 90 Minuten lang zittern müssen, was nicht hätte sein müssen. „Drei Punkte waren unser Ziel. Das ist uns gelungen. Leider hat es aber nicht gereicht, um schon jetzt den Klassenerhalt zu feiern.“

Spielführer Korbinian Meßner brachte den SC Unterpfaffenhofen schon nach vier Minuten in Führung, die eine Viertelstunde später von Bürkan Tuna für Hertha ausgeglichen wurde. Die Entscheidung zugunsten der Upfer Buam fiel durch die beiden Treffer kurz vor und kurz nach der Pause durch Tobias Harmatiuc und Florian Grasl. Zwar konnte Hertha durch Ümit Alper nochmals auf 2:3 herankommen, aber in der Schlussminute sorgte der eingewechselte Carlos Mensah für da 4:2.

Damit ist alles für den Klassenerhalt bereitet. „Mit Penzberg haben wir einen schweren Gegner vor der Brust“, denkt Trainer Simon bereits an das hoffentlich letzte Saisonspiel für die Upfer Buam am kommenden Samstag. „Wir haben es aber immer noch selbst in der Hand. Das ist positiv. Wenn alle Stricke reißen, geht’s in die Verlängerung, was ich den Jungs aber nicht wünsche.“ (Dieter Metzler)