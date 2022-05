Unterpfaffenhofen geht angeschlagen und als Außenseiter ins Duell mit Neuperlach

Der SC Unterpfaffenhofen von Trainer Franco Simon braucht dringend Punkte. © Dieter Metzler

Beim SC Unterpfaffenhofen ist die ganze Konzentration auf die Begegnung am Samstag, 15 Uhr, gerichtet, wenn der SV Neuperlach im Waldstadion gastiert.

Germering – Das Hinspiel verlor die Elf von Trainer Franco Simon mit 1:3 – bis zur Halbzeit hielten die Upfer Buam damals ein 0:0. Dass die Gäste aus München, bei denen es weder um Auf- noch Abstieg geht, deshalb einen Gang zurück schalten werden, glaubt SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer nicht. „Wenn es bei einer Mannschaft um nix mehr geht, dann spielt man sich leichter“, meint er. „Herschenken werden die Neuperlacher jedenfalls nichts. Die werden bestimmt ihre Serie als erfolgreichste Rückrundenmannschaft neben Oberweikertshofen fortsetzen wollen.“

Für die Upfer Buam hat die Begegnung dagegen Endspielcharakter. Es werde schwierig, in den verbleibenden vier Spielen noch einen Nichtabstiegsplatz zu erreichen. Aber zumindest die Relegation soll gesichert werden. Auf den direkten Abstiegsplatz haben die Upfer Buam derzeit vier Punkte Vorsprung. „Unser Team ist nach wie vor unverändert angeschlagen. Die Entscheidung, wer letztlich aufläuft, fällt sozusagen in letzter Sekunde. Letztlich keine optimalen Voraussetzungen“, so Kapfer.

Fest steht nun auch: Die Begegnung beim TSV Neuried, die am Dienstag einem Gewitter zum Opfer fiel, wird am Donnerstag, 12. Mai, 20 Uhr, nachgeholt. (Dieter Metzler)