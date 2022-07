Zum Saisonstart soll endlich Kontinuität in Unterpfaffenhofens Startelf kommen

Franco Simon, Trainer des SC Unterpfaffenhofen. © Dagmar Rutt

Die Sommerpause geht jetzt auch in der Bezirksliga zu Ende. Der SC Unterpfaffenhofen eröffnet die Saison beim FC Penzberg.

Germering – Die Partie in der ehemaligen Bergwerkstadt im Kreis Weilheim-Schongau beginnt am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr. So lange ist es noch nicht her, dass die beiden Teams aufeinandertrafen. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison trennten sich die Mannschaften 4:4. Der Punkt reichte letztlich dem SCU für den direkten Klassenerhalt.

Zum Saisonstart werden die Karten neu gemischt. Die Kader haben sich verändert – beim SCU zum Positiven. Denn die Upfer Buam haben keine Abgänge zu verzeichnen, lediglich Fabian Resch und Alexander Arnold pausieren. Dagegen hat sich der SCU mit sieben Neuzugängen verstärkt. Neben den Zwillingen Karl und Christoph Sdzuy vom TSV Schwabmünchen schlossen sich den Unterpfaffenhofenern auch Thomas Bakalorz (TSV Neuried), Amir Hamazaoui (TSV Großhadern), Patrick Christmann (TSV Allach), Adem Celik (VfR Sulz) und Kevin Jurinek (SC Olching) an.

Trainer Franco Simon: „Wir haben eine junge, willige Mannschaft“

„Wir haben eine junge, willige Mannschaft“, sagt der im zweiten Jahr bei den Upfer Buam als Trainer arbeitende Franco Simon. „Wenn alle gesund und verletzungsfrei sind, mache ich mir überhaupt keine Sorgen.“ Allerdings sei die Vorbereitung nicht optimal verlaufen – auch weil der SCU keine zweimal hintereinander dieselbe Elf aufs Feld schicken konnte. „Ich hoffe und wünsche der Mannschaft, dass sie nun mehr Kontinuität erhält“, sagt Simon. Die Generalprobe am Mittwochabend verlief ernüchternd, als der SCU beim SC Gröbenzell mit 2:5 aus dem Totopokal flog.

Mit dem erst 25-jährigen Saulgruber Simon Ollert steht bei den Penzbergern am Samstag ein neuer Coach an der Seitenlinie – mit einer besonderen Geschichte. Der ehemalige Profi der SpVgg Unterhaching ist gehörlos. Für Ollert ist es die erste Trainerstation im Erwachsenenbereich. „Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung der Penzberger“, sagt SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer. „Lebt doch gerade der Fußball von vielen Emotionen.“ (Dieter Metzler)