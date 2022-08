Hinten sicher, vorne effektiv: Unterpfaffenhofen bezwingt Wolfratshausen

Erfolgreich reklamiert: Der Jubel der in Grau spielenden Wolfratshausener währte nur kurz. Ihr Tor wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. SCU-Keeper Florian Böhme (l.) blieb im weiteren Spielverlauf ohne Gegentreffer. © Peter Weber

Der SC Unterpfaffenhofen hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Mit 2:0 bezwang die Elf von Franco Simon den BCF Wolfratshausen.

Germering – „Wir stehen mit der jungen Mannschaft erst am Anfang einer langen Reise“, sagt Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon. Der Coach war mit dem Auftritt seiner Mannschaft rundum zufrieden. „Wir wollten die drei Punkte und wir wollten zu null spielen. Das haben wir geschafft, wenn auch vor allem in der ersten Halbzeit mit Glück.“

Die Upfer Buam konnten zwar mit einem 1:0 (42.), erzielt von Kapitän Konrad Wanderer, in die Halbzeitpause verschwinden. Aber mehr Chancen hatten sich eigentlich die Gäste erspielt. Doch im Gegensatz zu früheren Auseinandersetzungen – allein in den letzten drei Duellen kassierte der SCU neuen Gegentore – waren die Wolfratshausener dieses Mal nicht so treffsicher.

U19-Keeper Florian Böhme hält seinen Kasten sauber

Doch dass auf Unterpfaffenhofen-Seite die Null zur Pause stand, hatte noch einen anderen Grund: U19-Keeper Florian Böhme zeigte eine starke Leistung. Selbst in den brenzligsten Situationen strahlte er eine Ruhe aus, wie ein erfahrener Torwart. Tim Schneckenburger hätte noch vor der Pause auf 2:0 erhöhen können. Doch das hätte den Spielverlauf vollends auf den Kopf gestellt. Pech hatten die Gäste, als das Schiri-Gespann ein zweifelhaftes Abseitstor nicht anerkannte. Es wäre die Führung für den BCF gewesen. So ging es aber mit dem 1:0 für die Upfer Buam in die Pause.

Und aus der kamen die Gastgeber besser zurück, die immer wieder durch Konter gefährlich waren. Nach knapp einer Stunde holte BCF-Keeper Simon Oppolzer gleich zwei SCU-Kicker im Strafraum von den Beinen: erst Schneckenburger, dann Wanderer. Die Konsequenz: Gelb für den Torwart und Elfer für den SCU. Den verwandelte der gefoulte Wanderer persönlich zum vorentscheidenden 2:0. In der Folgezeit hätten die Upfer Buam noch einen zweiten Strafstoß nach einem Foul der BCF-Keepers an Marco Wirsching erhalten müssen. Doch die Pfeife von Referee Johannes Wagner blieb stumm. In den Schlussminuten vergaben sowohl Wolfratshausen als auch die Unterpfaffenhofener die Chance auf einen weiteren Treffer. Es blieb beim 2:0 für die Gastgeber.

Das nächste Spiel

Bereits am Dienstagabend müssen die Upfer Buam beim FC Neuhadern (Anstoß 20 Uhr) antreten. „Dort wollen wir weiter punkten“, so Simon. Auch Hadern ist nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen. Die Elf von Trainer Maximilian Zgud, ein ehemaliger Upfer Bua, siegte am ersten Spieltag mit 4:1 über Hellas München und trotzte Landesliga-Absteiger Garmisch am Samstag ein 0:0 ab. (Dieter Metzler)