Zwei Gegentore nach Standards: Unterpfaffenhofen unterliegt Großhadern

Mit vereinten Kräften wehren sich die Unterpfaffenhofener gegen den Abstieg. © Dieter Metzler

Eine unnötige Niederlage im Abstiegskampf hat der SC Unterpfaffenhofen beim direkten Konkurrenten TSV Großhadern kassiert.

Germering – Nach dem überzeugenden 4:1 im Nachholspiel beim Tabellenvorletzten SC Pöcking wollte die Elf von Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon am Ostersamstag beim nächsten Kellerderby in Großhadern nachlegen. Das Vorhaben misslang. Die Upfer Buam mussten mit einer ganz bitteren 1:2-Niederlage die Heimreise antreten.

„Wir hätten statt einem 0:0 bereits mit einer 3:0-Führung in die Kabine verschwinden müssen“, trauerte SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer drei dicken Chancen nach. Marco Wirsching traf den Pfosten und Tobias Harmatiuc rutschte zweimal in aussichtsreicher Position knapp am Leder vorbei. „Uns fehlt einfach das Quäntchen Spielglück“ haderte auch SCU-Coach.

SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer: „Ich bin überzeugt, die Jungs schaffen es“

In der Simon-Elf, in der seit Wochen kaum ein Spieler ohne Blessur ist, beißt jeder auf die Zähne. „Die Mannschaft ist so was von intakt“, meinte Kapfer. „Ich bin überzeugt, die Jungs schaffen es. Sie haben es einfach verdient, in dieser Liga zu bleiben. So lange wir alles selbst noch in der Hand haben, so lange werden sie kämpfen.“

Gleich nach dem Wiederanpfiff gingen die Upfer Buam dann auch verdient in Führung. Der 42-jährige eingewechselte Martin Kastenberger bediente Wirsching, der den Großhaderner Keeper überlief und das 1:0 erzielte. Oldie Kastenberger traf auch zum 2:0, aber der Unparteiische entschied auf Abseits. „Das wäre Haderns Tod gewesen“, meinte Kapfer, während Trainer Simon die Richtigkeit der Entscheidung des Referees doch sehr bezweifelte. Zwei Standards brachen schließlich dem SCU in der Schlussphase das Genick. Zwei Eckbälle flogen in den SCU-Strafraum und Khareem Zelmat sowie Raul Cosentino waren jeweils mit dem Kopf erfolgreich. „Wir hätten zumindest einen Punkt verdient gehabt“, meinte Simon nach 94 Minuten. (Dieter Metzler)