Rot-Weiss Überacker verliert beim Debüt von Neu-Trainer Andreas Fasching

„Wir freuen uns, dass es jetzt so nahtlos geklappt hat“

Auf der Suche nach einem neuen Trainer sind die Rot-Weißen schnell fündig geworden.

Bezirksoberliga

FSV Höhenrain - RW Überacker 3:0 (1:0)

Mit dem Mammendorfer Andreas Fasching präsentierte Überackers Abteilungsleiterin Sabine Hommer bereits eine Woche nach der Entlassung von Martin Sieberer einen im Frauenfußball erfahrenen Coach. Fasching hatte als Co-Trainer maßgeblichen Anteil am Erfolg der inzwischen aufgelösten Mammendorfer Fußballfrauen, die er mit Werner Kothmeier von der A-Klasse bis in die Kreisliga geführt hatte. An Faschings Credo zum Fußball („Über Spaß zur Verbesserung zum Erfolg“) findet Hommer Gefallen. „Er stand schon seit geraumer Zeit auf unserer Wunschliste. Wir freuen uns, dass es jetzt so nahtlos geklappt hat.“ Obwohl es die erwartete Niederlage setzte, habe die Mannschaft die neuen Impulse gleich umgesetzt, meinte Fasching. Eine Ecke bescherte Höhenrain die Führung. Im zweiten Durchgang schwanden Überackers Kräfte.