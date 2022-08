SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth: In Unterzahl wehren sie sich wacker gegen Pöcking

Teilen

Über neue Trikots freuten sich die Kickerinnen der Spielgemeinschaft. Spendiert hat sie Bäckermeister Uli Drexler aus Jesenwang. © Privat

Im Bezirkspokal gegen den SC Pöcking ist die SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth trotz einer kämpferischen Leistung in der ersten Runde ausgeschieden.

Aufkirchen – Doch nicht die 2:5-Niederlage und das Ausscheiden schmerzten, sondern vielmehr die Verletzung von Aikaterini Tsitiridou. Nach einem Zusammenprall mit einer Pöckinger Spielerin blieb sie benommen liegen, und nach notärztlicher Behandlung wurde Tsitiridou mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen gab Trainer Georg Sigl aber Entwarnung.

Dabei begann der Pokalfight vielversprechend gegen den Bezirksligisten. Lisa Schmölzl erzielte per Strafstoß die 1:0 Führung. Dann geschah der Zusammenprall, und weil in der Urlaubszeit zahlreiche Spielerinnen fehlten, musste die SG das Spiel 70 Minuten lang in Unterzahl bestreiten. Dennoch war laut Sigl kein Unterschied zwischen der in der Kreisklasse spielenden SG und den Gästen auszumachen. „Wenn wir uns etwas cleverer angestellt hätten, wäre ein Weiterkommen drin gewesen“, meinte Sigl. Man habe leider bei drei Gegentoren ein wenig selbst mitgeholfen, so der Trainer. Den zweiten SG-Treffer zum 2:4 erzielte Pauline Schmied. (Dieter Metzler)