„Verstehen die Welt nicht mehr“: Neuer Spielmodus im Zugspitz-Kreis immer mehr in der Kritik

Von: Dieter Metzler

Seit vier Spieltagen läuft nun erstmals eine „Rückrunde“ im neuen Spielmodus der Zugspitz-Ligen – also die nach der Vorrunde neu eingeteilten Auf- und Abstiegsrunden.

Fürstenfeldbruck – Doch schon jetzt lässt sich absehen: Die meisten Vereine sind nicht glücklich mit dem Modell. Zu weite Fahrten, kaum noch Derbys und ein undurchsichtiges Bonuspunkte-System sind die Kritikpunkte.

„Ich habe bisher von noch keinen Verein vernommen, dem der Modus gefällt“, sagt Heinrich Feigl vom SV Haspelmoor. Seinen Verein hat es besonders übel erwischt. Das Team aus dem Nordwesten des Brucker Landkreises ist in einer Gruppe mit Prittriching, Rott, Eching (alle Landkreis Landsberg), Wielenbach und Schwabbruck (beide Landkreis Weilheim-Schongau) gelandet. „Mehr Zuschauer hat es auch nicht gebracht, sondern nur weitere Fahrten als früher“, sagt Feigl. Was den Haspelmoorer ebenfalls auf die Palme bringt, ist der Schlüssel, mit dem anhand der Platzierung in der Herbstrunde die Bonuspunkte für die Auf- und Abstiegsrunden errechnet wurden. „Larifari“, sagt Feigl.

Eine Meinung, die BVTA-Präsident Aslan Koc teilt. „Wir waren Tabellenfünfter mit 20 Punkten und spielen jetzt um den Abstieg.“ Das habe auch spürbare Konsequenzen für die Mannschaft der Brucker gehabt. „Mir sind die Spieler weggelaufen“, berichtet der BVTA-Präsident. Und auch bei den Zuschauern spüre er nur wenig Begeisterung für den neuen Spielmodus. „Die verstehen die Welt nicht mehr. Die wissen gar nicht, worum es jetzt noch geht.“

Auch Michael Liebl, der den FC Puchheim gemeinsam mit Erol Serter durch die Abstiegsrunde führt, sagt deutlich: „Ich halte von dem Modus gar nichts. Wir spielen eigentlich zwei Saisons. Alle Punkte der Vorrunde sind weg. Da zweifle ich doch sehr an dem sportlichen Sinn.“ Auch regional habe die Zuordnung nicht so hingehauen wie versprochen, sagt Liebl. „Von wegen mehr Derbys. Wir müssen jetzt nach Igling oder Pentenried fahren.“ Man müsse das jetzt so hinnehmen. „Aber wenn es in zwei Jahren zur Abstimmung kommt, werden wir uns mit Sicherheit dagegen aussprechen“, so der FCP-Trainer.

Ins gleiche Horn stößt Eichenaus Trainer Markus Wex: „Ich verstehe nicht, was an dem alten Modus mit Hin- und Rückspiel verbesserungswürdig sein soll.“ Er sehe keine größere Attraktivität, als wenn man beispielsweise viermal gegen Mammendorf oder viermal gegen Oberweikertshofen spielt. „Das lockt nicht wirklich die Zuschauer von der Couch“, sagt Eichenaus Trainer.

Auch Türkenfelds Trainer Dieter Birkner, der zum Saisonende aufhört, steht dem Modus kritisch gegenüber. Er fragt sich, warum die Punkte nicht eins zu eins mitgenommen wurden. Sein zentraler Kritikpunkt ist aber ein anderer: „Wo sind die Derbys?“

Doch es gibt auch Befürworter des Pilotprojekts. Einer davon ist Jürgen Throm von der SpVgg Wildenroth. Er schränkt zwar ein, dass er nicht für den ganzen Verein spreche: „Aber viele sind meiner Meinung im Verein“, so der SpVgg-Pressesprecher. Und in Wildenroth sehe man die Neuerungen eher positiv. „Wir haben zehn spannende Endspiele um die Meisterschaft. Das lockt viele Zuschauer an.“ Throm räumt aber auch ein, dass man es in Sachen Fahrtstrecken besser erwischt habe als zum Beispiel Haspelmoor. Trotzdem steht für den Wildenrother Pressesprecher fest: „Wenn ich heute abstimmen müsste, würde ich für den neuen Modus stimmen.“ (Dieter Metzler)