Zugspitz-Relegation: Neuer Modus macht Entscheidungsspiele kompliziert – Auslosung am Sonntag

Von: Roland Halmel, Patrick Hilmes

Der TSV Murnau stieg letztes Jahr in der Relegation in die Bezirksliga auf. © or

Als etwas komplizierter im Vergleich zu den vergangenen Jahren entpuppen sich in dieser Saison die Regelungen hinsichtlich Auf- und Abstieg in den Ligen im Kreis „Zugspitze“.

Das neue Spielmodell brachte einige Änderungen. Aus den drei Abstiegsrunden der Kreisliga gibt es vier Direktabsteiger. Direkt runter in die Kreisklasse müssen jeweils die drei Tabellenletzten sowie der schlechteste Tabellenvorletzte.

Die beiden verbliebenen Tabellenvorletzten gehen in die Relegation – genauso wie zwei weitere „quotientenschlechteste Mannschaften“, wie es in den Bestimmungen heißt. „Und das muss nicht zwangsläufig ein Tabellenvierter sein“, macht Kreisspielleiter Heinz Eckl klar. Die Sache mit dem Quotienten (in Corona-Zeiten wichtig) kommt heuer nicht zum Tragen, da alle Teams die gleiche Anzahl an Spielen absolviert haben. „Also kann man auf die Punkte schauen und das reicht“, sagt Eckl.

In der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga sind zwei Runden angesetzt. Mit dabei sind die Tabellenzweiten aus dem Kreis Zugspitze (zwei Teams), der Zweite der Kreisliga München und der Tabellen-13. der Bezirksliga Süd. Zunächst wird dabei ein „Halbfinale“ (mit Hin- und Rückspiel) ausgetragen. Die jeweiligen Sieger treffen in einer zweiten Runde aufeinander und ermitteln das Team, das in der Bezirksliga spielt.

In der Relegation zur Kreisliga und zur Kreisklasse „wird es jeweils zwei regionale Töpfe geben, und dann wird gelost“, sagt Eckl. Die Auslosung wird am Pfingstsonntag, 28. Mai, um 15 Uhr öffentlich im Sportheim in Dettenschwang bei Dießen vorgenommen. „Wer mag, kann gerne kommen“, sagt Eckl. In der Relegation im Kreis „Zugspitze“ werden die Hinspiele am Mittwoch, 31. Mai, und Donnerstag, 1. Juni, sowie die Rückspiele am Samstag, 3. Juni, und Sonntag, 4. Juni, ausgetragen. Die Auswärtstorregel gilt nicht mehr. „Sie ist generell abgeschafft“, so Eckl.

Spielmodell: Kreisliga: In der Meisterrunde spielen zwei Gruppen je sechs Mannschaften an zehn Spieltagen die Direkt-Aufsteiger (die beiden Erstplatzierten) sowie die beiden Relegationsteilnehmer (beide Zweitplatzierte) zur Bezirksliga aus. In der Abstiegsrunde gibt es drei Gruppen. Die drei Tabellenletzten steigen, ebenso wie der schlechteste Vorletzte der drei Gruppen, in die Kreisklasse ab. Die beiden verbliebenen Vorletzten sowie die beiden weiteren schlechtesten Teams der drei Gruppen spielen mit den Zweiten der vier Kreisklassen-Meisterrunden um vier Plätze in der Kreisliga.

Kreisklasse: In der Meisterrunde gibt es vier Gruppen á sechs Teams. Direktaufsteiger sind die Erstplatzierten, hinzu kommen vier Relegationsteilnehmer zur Kreisliga (die vier Zweitplatzierten). In der Abstiegsrunde sind es sechs Gruppen mit je fünf oder sechs Teams. Alle sechs Tabellenletzten steigen direkt ab, die sechs Vorletzten nehmen an der Relegation zur Kreisklasse teil.

A-Klasse: In der Meisterrunde absolvieren in sieben Gruppen je sechs Mannschaften zehn Spieltage. Die sieben Tabellenersten steigen in die Kreisklasse auf. Zusätzlich schafft auch der beste Zweite aller Gruppen den Aufstieg. Die sechs verbliebenen Gruppenzweiten stehen in der Relegation. In der Abstiegsrunde steigen jeweils die Tabellenletzten direkt ab, es gibt keine Relegation.

B-Klasse: Alle Erst- und Zweitplatzierten der Meisterrunden steigen direkt in die A-Klasse auf. Die Abstiegsrunde besteht aus zwölf Gruppen. Daran nehmen auch die Gruppenersten der C-Klassen aus Phase eins teil. Alle Tabellenletzten steigen ab. Zusätzlich gehen die sechs weiteren schlechtesten Teams in die C-Klasse.

C-Klasse: Die Gruppenersten von Phase eins nehmen an der Abstiegsrunde der B-Klasse teil. Die anderen Teams spielen in zehn Gruppen eine Hin- und Rückrunde. Der jeweils Erstplatzierte steigt auf. (rh/ph)